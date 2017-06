Organizaţiile internaţionale din Cultură şi Mass-Media, preocupate de anunţul de dezmembrare a sectorului Cultură şi Mass-Media din România

Marin Raica/Intact Images

Cele mai mari organizaţii internaţionale din domeniul Cultură şi Mass-Media îşi exprimă, printr-o scrisoare deschisă adresată premierului Sorin Grindeanu, preocuparea faţă de anunţul de dezmembrare a sectorului Cultură şi Mass-Media făcut de către Ministerul Consultării şi Dialogului Social al României, fără consultarea corespunzătoare a sindicatelor în cauză, şi solicită menţinerea acestui sector în forma actuală.



"În urma apelului făcut de Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind, cele mai mari organizaţii internaţionale din domeniul Cultură şi Mass-Media - Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Muzicienilor şi UNI Media, Entertaiment & Arts - au transmis astăzi, 13 iunie 2017, o scrisoare deschisă premierului României, Sorin Grindeanu, prin care îşi exprimă dezacordul faţă de intenţia Ministerului Consultării şi Dialogului Social de a desfiinţa sectorul Cultură şi Mass-Media", se menţionează într-un comunicat al MediaSind remis AGERPRES.



Semnatarii scrisorii consideră că "o asemenea decizie unilaterală şi brutală de a dezmembra sectorul Cultură şi Mass-Media ar încălca drepturile fundamentale de liberă asociere şi de negociere colectivă stabilite prin convenţiile fundamentale ale OIM. De asemenea, aceasta contravine în mod direct principiilor şi angajamentelor stabilite în 2016 în "noul start pentru dialogul social", în care Comisia Europeană şi Consiliul European îndeamnă statele membre să "sprijine îmbunătăţirea funcţionării şi eficacităţii dialogului social la nivel naţional, astfel încât acesta să conducă la negocieri colective şi la crearea unui spaţiu adecvat de dialog ale partenerilor sociali'.



De asemenea, instituţiile internaţionale susţin că "ataşarea arbitrară a profesioniştilor care lucrează în subsectoare precum muzică, teatru sau presă la alte sectoare cu care aceştia nu au prea multe în comun, ar slăbi considerabil vocea lor şi ar submina capacitatea acestora de a-şi proteja drepturile. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător, cu cât mulţi dintre ei îşi îndeplinesc atribuţiile în cadrul unor relaţii de muncă foarte fragile şi precare, cu salarii foarte scăzute".



În finalul scrisorii, EFJ, FIA, FIM şi UNI MEI solicită Guvernului Grindeanu să respingă proiectul anunţat de Ministerul Consultării Publice şi Dialog Social şi să menţină sectorul Cultură şi Mass-Media în forma actuală.



De altfel, săptămâna trecută, şi Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind a solicitat premierului, printr-o scrisoare deschisă, să nu aprobe o Hotărâre de Guvern privind divizarea sectorului cultură şi mass-media, act normativ care ar determina o diminuare a drepturilor şi garanţiilor de securitate ale angajaţilor din acest sector.



'Am aflat, cu stupoare, că, la propunerea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social, se va supune aprobării o Hotărâre de Guvern privind modificarea structurii sectoarelor de activitate. Domnule prim-ministru, vă solicităm să nu aprobaţi această Hotărâre care, odată adoptată, va determina o diminuare a drepturilor şi garanţiilor de securitate ale angajaţilor din acest sector. Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social a refuzat să ţină cont de poziţia organizaţiei noastre şi a organizaţiilor internaţionale la care suntem afiliaţi, faţă de intenţia acestei instituţii de a desfiinţa sectorul cultură şi mass-media, şi de a-l diviza în mai multe aşa-zise sectoare, care nu au nicio legătură nici cu domeniul şi nici cu activităţile angajaţilor', se arăta în document.



Potrivit acestuia, fără să precizeze motivele desfiinţării acestui important sector, reprezentanţii ministerului, 'ignorând observaţiile organizaţiilor noastre, şi neluînd în seamă anumite experienţe europene care au demonstrat viabilitatea conlucrării culturii cu mass-media în acelaşi sector, au decis împărţirea domeniului cultură şi mass-media în mai multe sectoare, fapt care nu numai că va face imposibilă apărarea drepturilor salariaţilor din acest important domeniu de activitate, dar poate influenţa negativ activitatea de formare profesionala şi perfecţionare a angajaţilor'.



'Din păcate, redefinirea sectoarelor este făcută, de cele mai multe ori, după criterii din afara logicii. Spre exemplu, agenţiile de ştiri sunt introduse în sectorul 97 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, fără să se ţină cont că jurnalismul este o profesie care implică norme deontologice, clauză de conştiinţă şi nu are niciun fel de tangenţă cu profesiile lucrătorilor din IT şi telecomunicaţii. FAIR-MediaSind consideră că desfiinţarea sectorului cultură şi mass-media va genera un lanţ de efecte negative, pornind de la desfiinţarea actualelor comitete sectoriale, până la determinarea imposibilităţii negocierii contractelor colective de muncă. Astfel, drepturile angajaţilor vor fi grav afectate', menţiona sursa citată.



Aceasta mai arată că, în cadrul Comitetelor de dialog din cadrul Comisiei Europene, Parlamentului European şi chiar în cadrul Parlamentului României, cultura, artele şi mass-media se află unite în aceeaşi comisie.



'Nu în ultimul rând, atragem atenţia că majorarea sectoarelor de activitate de la 29 la 122, va crea mari probleme în toate sectoarele de activitate. Organizaţiile sindicale nu vor mai avea reprezentativitate în noile, atât de multe, sectoare. Astfel, negocierile colective vor dispărea, iar drepturile tuturor angajaţilor români vor fi afectate. În aceste condiţii, Federaţia FAIR MediaSind, cu sprijinul organizaţiilor la care este afiliată, va întreprinde toate demersurile necesare atât pe plan naţional, cât şi internaţional, pentru ca domeniile Cultură şi Mass Media să fie respectate, inclusiv de către guvernanţii români', se preciza în scrisoarea deschisă.AGERPRES