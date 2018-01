Parlamentul se reunește luni pentru votul de investitură a guvernului Dăncilă

Karina Knapek/Intact Images

Conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis vineri ca plenul comun al Parlamentului să se întrunească luni, în sesiune extraordinară, pentru votul de învestitură a noului Guvern.



Plenul comun al Legislativului este programat să înceapă la ora 15,00, după ce, în cursul dimineţii, începând cu ora 8,00, vor avea loc, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, audierile miniştrilor propuşi să facă parte din Cabinetul Dăncilă.



"În Birourile permanente reunite am aprobat activităţile de luni. (...) În prima parte a zilei, începând de la ora 8,00, audierea miniştrilor în comisiile de specialitate şi începând de la ora 15,00 - şedinţa în plen, unde prim-ministrul prezintă programul şi lista membrilor Guvernului, urmată de dezbaterea în plen şi votul final de învestitură. Am distribuit colegilor din Biroul permanent programul şi lista membrilor Cabinetului", a afirmat, după şedinţa Bpr, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.



Întrebat despre calendarul de audiere a miniştrilor propuşi, Tăriceanu a spus: "La votul precedent, care a avut loc în Parlament, a fost stabilit acelaşi calendar - audierile au început la ora 8,00 şi s-au terminat la ora 12,00. Acum am prevăzut ca audierile să dureze până la ora 14,00". AGERPRES