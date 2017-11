Piperea, consilier onorific al premierului, se întrebă de ce nu demisionează Dragnea

Karina Knapek/Intact Images

Gheorghe Piperea, consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, pe chestiuni de fiscalitate, banking, piață de capital și insolvență postează un mesaj în care se întreabă de ce președintele Camerei Deputaților nu demisionează

”Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit de sistemul pe care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie merita salvata chiar isi in cazul politicienilor?

Nu de alta, dar suntem ca intr-o colivie. Cam de mult timp.

Update : iote ca leul tocmai ce dadu coltul pe dupa 4,7. Iat Robor se duce hat - dincolo de 2,2. Iar inflatia mergea si ea in balariile unde fu invitata de profetul vietii de la bnr.

Update 2 : chestia cu prezumtia de vinovatie era un sarcasm la adresa lui Iohannis; chestia cu demisia nu e niciun sarcasm; chiar avem si altceva de facut decat sa urmarim epopeea judiciara interminabila a dlui Dragnea.”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este urmărit penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte săvârşite în dosarul 'Tel Drum' în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Teleorman.



Potrivit unui comunicat al DNA, Liviu Dragnea, preşedintele CJ Teleorman la data faptelor, este cercetat pentru constituire de grup infracţional organizat, două infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul.