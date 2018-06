PNL şi USR sesizează Curtea Constituţională în privinţa Legii 317/2004

PNL şi USR sesizează Curtea Constituţională în legătură cu proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea CSM - legea 317/2004, au anunţat joi deputaţii Ioan Cupşa şi Stelian Ion.



"Vom sesiza astăzi - PNL împreună cu USR - vom sesiza CCR în legătură cu proiectul de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a CSM, Lege 317/2004, care, credem noi, a fost din nou adoptat cu încălcarea unor prevederi constituţionale", a precizat liberalul Ioan Cupşa, la finalul şedinţei Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiţiei.



"Suntem la capătul unei şedinţe care a durat şapte ore, o şedinţă destul de tensionată, o şedinţă însă în care nu am remarcat să strălucim prin profesionalism unii dintre noi; au fost argumente puţine, argumente de care nu s-a ţinut cont. (...) Am încercat de fiecare dată ca în legătură cu propunerile făcute de cei de la putere atunci când aveam propuneri contrarii să încercam să îi convingem. Nu au contat argumentele noastre, deşi erau pertinente şi susţinute şi de decizii ale CCR. (...) În continuare se pare că cei care deţin puterea se preocupă în mod special de soarta infractorilor din România. Încă nu am ajuns la abuzul în serviciu, neglijenţa în serviciu. (...) Dar există un fir roşu. (...) De exemplu, la concursul de infracţiuni: indiferent câte infracţiuni şi de ce gravitate vor fi acele infracţiuni care sunt săvârşite în concurs, se poate aplica una dintre pedepsele cele mai mari pentru una dintre infracţiuni la care se adaugă maximum un spor de 3 ani. (...) Liberarea condiţionată - s-au micşorat toate limitele", a precizat Ioan Cupşa.



Deputatul USR Stelian Ion a afirmat despre Florin Iordache, preşedintele comisiei speciale, că pare mai degrabă "o hologramă".



"L-am ascultat cu atenţie pe Florin Iordache şi mi s-a părut că această persoană nu e reală, e o hologramă. Spunea cu atâta seninătate domnul Florin Iordache de faptul că luptă în continuare împotriva corupţiei şi că merge neabătut pe drumul pe care şi l-a propus, când în realitate se întâmplă exact invers. S-a spus că acest proiect de lege va pune în concordanţă legislaţia actuală cu directivele europene. (...) Domnul Cupşa v-a anunţat deja că am depus împreună la CCR acea nouă obiecţie de neconstituţionalitate cu privire la legea de modificare a Legii 317/2004. Ceea ce s-a discutat astăzi aici este doar o parte a discuţiilor referitoare la Codul penal. Este inimaginabil. Cu toate că discuţiile au început din toamna anului trecut, nici până acum nu avem textul propus de PSD. Am înţeles că domnul Tudorel Toader a anunţat un prag în jurul unei sume egale cu un salariu minim pe economie. Era şi propunerea noastră. Temerea, în prezent, este aceea de a nu veni cu alte modificări, astfel încât multe persoane să scape nepedepsite", a spus Stelian Ion. AGERPRES