Politicianul român e mare poliglot: de la „Sulaina cenăl” la „marş du tramvai

Dacă Olguţa Vasilescu a devenit ţinta ironiilor după discursurile susţine în engleză şi franceză, alţi aleşi ai popo­rului se mândresc nevoie mare cu calitatea de poligloţi. Deşi nimeni nu i-a auzit vreodată rupând o boabă în limbi străine, politicienii noştri se laudă că vorbesc limbi alese, de la rusa lui Dostoievski la engleza lui Shakespeare sau fran­ceza lui Montesquieu. Cu toate acestea, mulţi dintre ei par discipolii fostului fotbalist Florin Răducioiu, rămas în legendă cu expresia „come si dice la voi aicea?”.

Luna trecută, un clip cu Olguţa Vasilescu vorbind în engleză la o sesiune a Comisiei ONU la New York a devenit viral pe internet, ministrul Muncii stârnind ironiile româ­nilor pe reţelele de socializare. „Pentru cineva care nu a făcut o oră de engleză în școală și avea de ales între engleză, arabă, chineză și spaniolă, cred că m-am prezentat decent. Și nu cred că a fost cineva în sală să nu înțe­leagă, deoarece discursul este transcris, în timp real, pe ecran”, s-a eschivat Olguța. A doua zi, fostul edil al Craiovei a rupt-o în franceză, sfidând şi mai abitir ridicolul. Într-un perfect simplu oltenesc, Olguţa a tradus sintagma „piaţa muncii”, în fran­ceză „marché du travail”, prin „marşdu tramvai”, adică... mersul tramva­iului. Însă fosta primăriţă nu este singurul politician român care s-a înecat cu limbile străine. Fost căpitan de cursă lungă, Traian Băsescu vorbeşte şi el engleza, fiind ironizat în repetate rânduri pentru accentul de baltă şi „furculisioane” precum „ză eşec of our policies” sau „Sulaina cenăl”. Un alt „poliglot” vorbitor de „romgleză” este fostul preşedinte Ion Iliescu, rămas în legenda urbană prin celebra expresie „ză ducks come from the trucks”, în traducere liberă „raţe care coboară din camioane”. F o l c l o r u l politic spune că preşe­dintele de onoare al PSD ar fi încercat, de fapt, să explice unei audienţe înmărmurite că dacii se trag din traci…

Nicolae, un italiano vero

Premierul Sorin Grin­deanu, de pildă, vorbeşte, potrivit CV-ului, engleza şi italiana. În 1999, Grindeanu a studiat cu o bursă Tempus pe o perioadă de trei luni la Univer­sitatea din Bologna - Italia, în domeniul statistică socială, însă nimeni nu l-a auzit vreodată cântând „Fratelli d`Italia”. Apropo de limba lui Michelangelo, ea este vorbită de un alt pesedist de seamă, senatorul Şerban Nicolae. Pe lângă italiană, juristul PSD ar şti la perfecţie engleza şi franceza, cu toate că, potrivit CV-ului, nu pare să fi studiat vreodată peste hotare. O altă vorbitoare de limbi străine este şi Carmen Dan, fostă secre­tară a şcolii din Videle, actual ministru de Interne. Potrivit propriei evaluări, ex-prefectul de Teleorman o rupe „comme ci, comme ça” în franceză şi bine spre foarte bine în engleză. Din partea libera­lilor, preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, vorbeşte fluent rusa, pe lângă franceză şi engleză. Liderul PNL Sibiu a studiat trei ani la Institutul Puskin din Moscova (1996- 1999), obţinând o diplomă în rusă comercială. Pretendent la tronul PNL, europarlamen­tarul Cristian Buşoi cunoaşte şi el franceza şi engleza. În schimb, fosta şefă a libe­ralilor, Alina Gorghiu, ar fi „experimentată” la limba lui Shakespeare şi „utilizator inde­pendent” al limbii lui La Fontaine. Liderii coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, nu şi-au trecut în CV-uri niciun fel de competenţe lingvistice. Ingi­neri de profesie, Dragnea şi Tăriceanu nu se laudă oficial cu nicio limbă de circulaţie internaţională, spre deosebire de Victor Ponta, care vorbeşte engleză, franceză, italiană şi spaniolă. În schimb, preşedin­tele Klaus Iohannis vorbeşte f luent engleza şi germana. De multe ori, fostul primar al Sibiului se întreţine cu Angela Merkel în limba lui Nietzsche la întâlnirile externe sau le răspunde în limba maternă reporterilor nemţi prezenţi la reuniunile liderilor europeni.

Există şi politicieni români care vorbesc fluent şi fără poticniri limbile străine. Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, posesor al unui masterat în studii ebraice la Univer­sitatea Oxford, sau Mircea Geoană, fost ambasador al României la Washington, se descurcă fără subtitrare în engleză.