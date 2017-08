Ponta atacă Guvernul Tudose: „Nu poţi să faci lucrul pe care nu l-ai anunţat!”

Deputatul Victor Ponta a susţinut marţi că acciza la combustibil este o măsură care nu a fost anunţată, motiv pentru care nu ar trebui implementată.



"Păi nu este în programul de guvernare? Înseamnă că încă o dată a dat ţeapă dl. Dragnea. (...) De a doua zi după alegeri tot ceea ce s-a promis în acel program de guvernare pe care şi eu l-am susţinut şi l-am spus oamenilor, dl Dragnea a spus că acela a fost pentru fraieri, i-a păcălit şi acum face altceva. Spun asta cu durere în suflet. (...) Ieri am importat o mie de MW din Ungaria şi Cehia şi este mai rău ca pe vremea tehnocraţilor, ceea ce este foarte rău", a declarat Ponta, la Parlament, întrebat cu privire la intenţia Guvernului de a majora acciza la carburanţi.



El a subliniat că această măsură nu poate fi luată deoarece nu a fost anunţată prin programul de guvernare. "Eu cred că nu poţi să faci lucrul pe care nu l-ai anunţat şi nu poţi să faci lucrul peste noapte. Eu cred că nu era nevoie nici de povestea cu TVA splituit, din câte ştiu nimeni nu a făcut în Europa aşa ceva, a făcut Italia şi a lăsat-o baltă că a ieşit prost. Eu cred că nu era nevoie de foarte multe lucruri pe care le anunţi aiurea şi după aceea nu ştii cum să le iei înapoi. Asta se întâmplă când totul este decis de un singur om care nici nu se pricepe", a afirmat deputatul.



Victor Ponta a precizat că în economie este nevoie de stabilitate.



"Eu am învăţat un lucru şi l-am învăţat pe pielea mea, că în 2012 am luat şi noi măsuri din acestea aşa peste noapte şi după aceea mi-a părut rău, şi în 2013, 2014, 2015 am învăţat lucrul pe care îl iubeşte cel mai mult economia şi mediul de afaceri nu este nici măcar cota nu ştiu care scăzută, ci stabilitatea, să ştie oamenii ce au făcut într-un an, în doi ani. Ministrul de Finanţe nu are voie să deschidă gura decât atunci când spune o chestie clară, care a fost discutată, agreată şi ştiută de toată lumea. Nu poţi să-ţi dai cu părerea când eşti ministru. Instabilitatea şi insecuritatea nu ne afectează mâine, că încă firmele private investesc, oamenii iau bani, dar pe termen mediu şi lung este o chestie care o să ne coste", a arătat deputatul.

Sursă: Agerpres