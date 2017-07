Ponta: Eu cred că la un moment dat Tudose va prelua conducerea PSD

DIANA OROS

Fostul premier social-democrat Victor Ponta a declarat, duminică seară, că el crede că actualul prim-ministru, Mihai Tudose, va prelua conducerea PSD.



"Eu cred că la un moment dat Tudose va prelua conducerea PSD. Este inevitabil. (...) Domnul Dragnea este o mare slăbiciune pentru PSD. În istoria PSD-ului Ion Iliescu a fost un pic înaintea partidului, Năstase, Geoană aveau o imagine foarte bună. E prima dată când partidul are 40% şi liderul are 15%, adică nu merge chestia asta", a declarat Victor Ponta, la Antena 3.



Ponta a precizat că Tudose are o experienţă parlamentară mare şi, spre deosebire de Sorin Grindeanu, nu va mai putea fi schimbat din funcţie de Liviu Dragnea.



Fostul premier a mai spus că Mihai Tudose a făcut deja câteva lucruri bune, precum faptul că l-a schimbat pe şeful ANAF şi că a făcut o vizită la Chişinău.



Victor Ponta a adăugat că nu are un ''război personal'' cu Liviu Dragnea, afirmând că, în opinia sa, liderul PSD Liviu Dragnea era ''un foarte bun număr doi'' în partid, însă acum este ''un catastrofal număr unu''.



"PSD trebuia să se schimbe. Parcă suntem toţi Consiliul Judeţean Teleorman", a afirmat Victor Ponta. www.agerpres.ro