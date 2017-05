Ponta: "Grindeanu a vorbit ca un premier; o remaniere trebuie făcută"

DIANA OROS

Fostul premier Victor Ponta apreciază declaraţiile prim-ministrului Sorin Grindeanu în legătură cu Cabinetul său şi susţine că Executivul nu trebuie sabotat "pentru că nu este suficient de obedient sau pentru că nu funcţionează pe acelaşi model brevetat la Consiliul Judeţean Teleorman".



"Sorin Grindeanu a vorbit ca un prim-ministru - era şi timpul! Guvernul este cel care ia 90% din măsurile care afectează direct viaţa de zi cu zi a fiecărui cetăţean din România / preşedintele, Parlamentul, partidele politice fac 90% politică - şi prin activitatea lor pot ajuta sau sabota Guvernul (implicit viaţa fiecărui român). Guvernul "Grindeanu" este departe de a fi un guvern perfect - face destule greşeli (din cauza lipsei de experienţă sau de profesionalism, a presiunii politice de la Cotroceni sau K10, din cauza abuzurilor unor instituţii extraguvernamentale şi din cauza lipsei de capacitate instituţională)! Dar să îl sabotezi zi de zi doar pentru că nu este suficient de obedient sau pentru că nu funcţionează pe acelaşi model brevetat la Consiliul Judeţean Teleorman este o greşeală fatală - şi împotriva PSD şi împotriva intereselor României. Acest lucru e valabil pentru preşedintele ţării, pentru cel al PSD sau liderii parlamentari. (...) Sper ca această precizare făcută de Sorin Grindeanu (mai decent şi mai cuminte decât ar fi meritat cei "cărora le fuge pământul de sub picioare") să fie suficientă pentru moment. Pentru PSD şi pentru România succesul acestui Guvern este esenţial - ambiţiile şi frustrările personale sunt importante doar pentru ei înşişi şi Camarila lor!", a scris Ponta miercuri pe Facebook.

El subliniază că Opoziţia politică şi presa au dreptul şi obligaţia să critice Guvenul.

"Dacă vrei să ai eficienţă guvernamentală, acest lucru se poate obţine doar prin autoritatea acceptată şi respectată a premierului - nu vreau să vă aduc aminte şi nici să repetăm experienţa tristă a Guvernului "Boc" când toţi ştiam că adevăratul prim-ministru nu era la Palatul Victoria", arată fostul premier.

Ponta afirmă că o remaniere este necesară, arătând că sunt miniştri care nu performează.

"O remaniere trebuie făcută - dar este esenţial de stabilit cine este remaniat, când, din ce motiv, cu cine este înlocuit şi mai ales cine are iniţiativa de a propune preşedintelui aceste înlocuiri! În funcţie de respectarea acestor 5 criterii poate fi o remaniere de succes sau o nouă gaură dată în barca guvernării (folosesc termenul de "barcă" în speranţa că înţeleg clar şi "pescarii" faimoşi ai ţării!). Sunt miniştri care evident nu performează - calitatea lor intelectuală şi profesională nu depăşeste pe aceea unui mărunt funcţionar judeţean. Au ajuns în Guvern doar pe baza unor criterii subiective de obedienţa şi dependenţa personală faţă de conducerea PSD - în practica sunt total incapabili să se ridice la nivelul aşteptărilor", susţine Ponta.

El subliniază că dacă la mai puţin de şase luni de activitate sunt schimbaţi deja o mulţime de membrii ai Cabinetului înseamnă că au fost făcut nominalizări foarte proaste la început.

"Remanierea trebuie anunţată în ziua în care trimiţi propunerile la Cotroceni - dacă vorbeşti 3 luni înainte despre asta, tot aparatul administrativ va sta cu mâinile încrucişate până vine (dacă vine) noul şef cu noua echipa a sa. Singurele motive de remaniere acceptate de publicul larg sunt incompetenţa sau lipsa de integritate / altfel românii vor stabilitate şi "ăia în funcţii să îşi facă treaba / dacă remanierea unor miniştri se va face pentru că refuză să pună momeală în undiţă de ştiuci e dezastru. Dacă schimbi un ministru prost sau hoţ cu altul mai prost şi mai hoţ mai bine îl laşi pe cel vechi până găseşti un înlocuitor/ dacă vor fi promovaţi noi oameni pe criteriul unic al obedienţei faţă de marele şef", adaugă fostul premier.

Ponta precizează că, potrivit Constituţiei, dar şi practicii guvernamentale, remanierea este propusă de către prim-ministru, arătând că sprijinul Coaliţiei este important, dar decizia este doar a lui.

"O echipă de fotbal la care schimbările le face patronul, şi nu antrenorul, pierde sigur Campionatul!", adaugă el.

Guvernul este "extrem de stabil" şi are susţinerea PSD, afirmă premierul Sorin Grindeanu într-un interviu acordat AGERPRES, adăugând că ''unii şi-ar dori un cutremur la Palatul Victoria''.

"Eu ştiu că unii şi-ar dori un cutremur la Palatul Victoria, dar eu îi asigur că doar lor le fuge pământul de sub picioare. Guvernul pe care-l conduc e extrem de stabil, are susţinerea PSD, are susţinerea coaliţiei, aşa cum ştiţi, şi ne vedem mai departe de lucrurile pe care le avem de făcut pentru români", a declarat Grindeanu.

Şeful Executivului a susţinut că se vorbeşte "mult prea repede de remanieri", în ciuda faptului că Guvernul are o largă susţinere în Parlament, iar România a înregistrat cea mai mare creştere economică din UE.

Sursa: www.agerpres.ro