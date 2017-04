Ponta: Grindeanu şi Bodog pot rezolva problemele din sănătate; trebuie să rămână surzi la ordinele de partid

Fostul premier Victor Ponta atrage atenţia că, în domeniul sănătăţii, "codul portocaliu se poate transforma rapid în cod roşu" dacă premierul Sorin Grindeanu şi ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, nu ignoră "ordinele de partid" şi nu se consultă cu specialiştii.



În opinia lui Ponta, "să guvernezi înseamnă să rezolvi problemele moştenite din trecut, pe cele apărute azi şi pe cele viitoare", dar şi să nu îţi creezi singur probleme.



"Problema vaccinurilor contra rujeolei la copii sigur că a început mai demult - dar trebuie să o rezolve actualul Guvern/sigur că nu e vina ministrului Bodog, dar soluţia trebuia găsită de el - doar să dai vina pe trecut nu e niciodată suficient! Vorbit cu Premierul Grindeanu, alocat bani din Fondul de Rezervă, achiziţie directă şi un grafic de aprovizionare pentru viitor. Punct. Sigur că după ce o să rezolvi problema o să vină DNA să spună de ce nu ai făcut procedurile lungi (alea care ţin un an şi tot degeaba) - dar pentru viaţa copiilor merită să te ia DNA. Să te lupţi cu producătorii şi distribuitorii în mijlocul crizei este sortit eşecului - mai ales dacă nu ai instrumentele legale", a scris, vineri, Ponta, pe Facebook.



Potrivit fostului prim-ministru, "discuţia despre obligativitatea vaccinării este de secolul 19", iar sănătatea copiilor este atât responsabilitatea părinţilor, cât şi a statului.



În ceea ce priveşte problema medicamentelor pentru bolnavii de cancer, Ponta crede că aceasta "este şi mai gravă".



"De la promisiuni populiste în campanie la emisiuni televizate ipocrit lacrimogene şi la diverse asociaţii şi vedete sponsorizate copios nu o să vină niciodată nimic serios şi bun. În perioada 2012 - 2015, am mai avut asemenea crize şi am învăţat să le gestionăm. De fiecare dată am chemat la mine doi oameni: Nicu Bănicioiu, ministrul Sănătăţii, şi Vasile Ciurchea, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Şi mereu mi-au explicat ce se poate şi mai ales ce NU se poate face. Amândoi îşi văd azi de viaţa lor că oricum nu îi întreabă nimeni nimic - la K10 e cineva care ştie tot şi pe toate şi despre finanţe, muncă, mediu, sănătate, justiţie, etc! Şi voinţa politică greşită se impune peste realitatea guvernamentală în cam toate domeniile", a mai scris fostul prim-ministru.



Ponta a adăugat că trebuie analizate toate consecinţele când se promite scăderea preţului la medicamente.



"E frumos să promiţi că scazi preţul la medicamente cu 35% - dar ai calculat şi toate consecinţele? De ce o firmă internaţională o să vândă în România cu 7 RON ceea ce vinde în restul Europei cu 7 Euro? Dincolo de faptul că firmele nu sunt ONG-uri umanitare şi vor să facă profit, dacă ar accepta un preţ aşa mic în ţara noastră ar trebui să accepte peste tot. Ori aşa preferă să ne lase pe noi fără medicamente şi oamenii fug din România să se trateze în altă ţară (cine îşi permite) sau mor cu zile", a explicat fostul premier.



El a amintit că, în 2014, Guvernul său a început să facă stocuri de medicamente, iar în 2015 a pornit o negociere cu producătorii, obligându-i pe aceştia "să alinieze preţurile la media celor mai ieftine state din UE".



"Pe urmă, am cerut şi obţinut preţ scăzut pentru medicamentele decontate în cadrul Programelor Naţionale (iar la farmacie rămâne preţul pieţei)! Totul a durat mai mult de un an, dar a reuşit şi nici nu au fost crize. Eu sunt de părere că negocierea trebuie să fie foarte dură, dar până la punctul în care ceilalţi e clar că nu vor mai face nicio concesie. Iar un război între Guvern şi producătorii de medicamente este decontat doar de bolnavi!", a completat Victor Ponta.



Potrivit acestuia, actualul premier şi ministrul Sănătăţii sunt bine intenţionaţi dar, pentru a reuşi, trebuie să ignore "ordinele de partid", să întrebe specialiştii şi să negocieze "dur, dar raţional".



"Eu cred că premierul Grindeanu şi ministrul Bodog sunt bine intenţionaţi, au şi dorinţa şi posibilitatea să rezolve problema. Dar pentru asta trebuie să rămână surzi şi orbi la ordinele de partid, la declaraţiile politicianiste şi la emisiunile tv populiste - să întrebe specialiştii şi să negocieze dur, dar raţional. Altfel codul portocaliu de azi se va transforma rapid în cod roşu", a conchis Ponta. AGERPRES