Ponta: Dragnea nu spune niciodată nimic cu subiect şi predicat!

Fostul premier Victor Ponta a declarat marţi seara, la un post de televiziune, că şeful SPP, Lucian Pahonţu, este "noua ţintă" a liderului PSD, Liviu Dragnea, şi a susţinut că la mai multe evenimente "semioficiale" a văzut personal că "era foarte amabil Dragnea cu Pahonţu".

"(Dragnea) nu spune niciodată nimic cu subiect şi predicat. (...) Dă mesaje, zi, domne, care e statul paralel, ăla unde tăiai tu porcul, zi ce faci! (...) Dacă Grindeanu şi cu Tudose erau controlaţi din altă parte şi Dragnea i-a pus, înseamnă că Dragnea era controlat din altă parte, iar eu, personal, care am asistat, am văzut cu ochii şi cu urechile mele am auzit, ştiu sigur că domnul Dragnea avea relaţii privilegiate cu ceea ce acum numeşte statul paralel. (...) Am participat la multe evenimente, semioficiale, la care era şi domnul Pahonţu de la SPP, noua victimă, noua ţintă a lui Dragnea. Deodată îl face faimos, cred că lumea nu ştia cine e Pahonţu. Era foarte amabil Dragnea cu Pahonţu, nu i-a tăiat chiar şorici, aia doar la doamna Kovesi, dar nu era aşa luptător", a spus Victor Ponta.

El a afirmat că în perioada în care a fost sub protecţia SPP nu s-a simţit spionat. "Eu am avut cinci ani SPP, nu m-am simţit spionat, m-am simţit protejat, realmente. (...) Hai să desfiinţăm SRI-ul, SPP-ul, să desfiinţăm toate aceste instituţii. (...) Aceasta e paranoia deja, înseamnă că un stat e înlocuit cu voinţa unui om", a declarat Ponta.

Fostul premier a precizat că nu există avize negative ale SRI şi că în perioada în care a fost premier a primit "note" în care nu erau scrise minciuni.

"Când pui un ministru, membru al CSAT, dar după aceea, secretar de stat, n-ai de unde să-i cunoşti personal (...), rolul legal şi scopul pentru care există instituţii ale statului este să întrebi. (...) Nu mi-a zis mie niciodată SRI-ul 'pune-l pe ăla sau nu-l pune pe ăla ministru'. (...) Nu există avize negative, există o notă care spunea aşa: despre persoana X nu ştim nimic sau despre persoana X ştim că are probleme de un anumit fel sau de altul. Nu am luat decizia numai pe baza a ce scria acolo. (...) Eu n-am întâlnit în aceste note, patru ani ca prim-ministru, minciuni. Nu se scriu minciuni în note. Era un mod de a mai cere nişte date şi era un mod de a mă acoperi pe mine (...). Asta e o chestie în care domnul Dragnea, folosind paranoia asta antisistem, statul paralel, de fapt vrea să numească oameni - şi de altfel a şi început, am văzut - care să nu mai fie supuşi niciunui fel de scanning, de radiografie, nici profesional, nici juridic. În felul ăsta domnul Dragnea încearcă să pună oameni despre care prim-ministrul, cine e el, dacă ar cere date, ar primi nişte lucruri rele. La fel acum noua poveste cu SPP-ul", a adăugat Ponta. AGERPRES