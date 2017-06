Ponta: Mi-am asumat riscul. Sub conducerea lui Dragnea PSD şi-ar exclude consecutiv doi premieri

DIANA OROS

Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, a declarat vineri că şi-a asumat riscul de a fi exclus din partid, subliniind că, în cazul unei astfel de situaţii, sub conducerea lui Liviu Dragnea, PSD ar reuşi să-şi excludă din rândurile sale, în două zile consecutive, "cei doi premieri".



"Cu premierul Grindeanu bineînţeles că am vorbit. Vreau să vă spun un singur lucru, şi fac un singur comentariu, sub conducerea domnului Dragnea şi la solicitarea domnului Dragnea, venit din PD, PSD înţeleg că îşi exclude, în două zile consecutive, cei doi premieri. Pe domnul Năstase, de altfel, nu l-a mai reprimit. Cunosc foarte mulţi oameni care au votat PSD, care s-au luptat pentru PSD şi nu aş vrea să fiu în locul lor acum, în situaţia în care domnul Dragnea a decis să îi excludă din partid pe cei doi prim-miniştri pe care i-a avut. Repet, pe domnul Năstase nu l-a mai reprimit", a declarat Victor Ponta, la Palatul Victoria.



El a adăugat că, în rest, nu vrea să vorbească "mai mult despre politică şi despre partid de aici, de la Guvern".



"Vreau însă să spun un lucru (...): nu aş vrea să semănăm cu Partidul Socialist din Franţa, care a câştigat alegerile cu peste 50% şi acum a ajuns la 10%. Şi dl Grindeanu este membru PSD, mâine înţeleg că va merge în organizaţia sa, şi bine face, şi nu poate să îi ia acest lucru, această calitate, nici măcar domnul Dragnea, venit de la PD", a mai spus Ponta.

