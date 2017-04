Ponta: Mi s-a spart contul de Instagram; s-a pus o poză cu fiica mea minoră

Fostul premier Victor Ponta a declarat luni seară că i-a fost spart contul de Instagram, unde a fost postată o fotografie cu fiica sa, şi a adăugat că nu înţelege folosirea copiilor în "bătăliile politice".



Ponta a menţionat că a lipsit din spaţiul public în perioada sărbătorilor de Paşte deoarece a fost plecat cu familia.



"Am făcut un lucru extraordinar, pe care nu-l face nimeni în România, în sensul că de Paşte am fost cu familia, plecat. (...) M-a deranjat un singur lucru, (...) faptul că mi s-a spart contul de Instagram, s-a pus o poză cu fiica mea minoră. Eu când fac politică înţeleg să mă supun tuturor rigorilor politice, nu înţeleg când sunt folosiţi copii în bătăliile astea politice. (..) Dar aşa e în România, aşa îmi trebuie dacă am făcut politică", a spus Victor Ponta la B1 Tv.



Întrebat dacă un jurnalist i-a spart contul amintit, Ponta a răspuns: "Da, dar nu contează acum, contează doar pentru mine şi m-am învăţat minte, mi-am schimbat parola la cont". www.agerpres.ro