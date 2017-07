Ponta: PSD a fost confiscat de un lider cu mentalitate de tip 'Traian Băsescu';o construcţie nouă poate fi o alternativă

Deputatul Victor Ponta consideră că Partidul Social Democrat "a fost confiscat" de un lider care doar aplică modul de conducere şi mentalitatea de tip "Traian Băsescu".



"În urmă cu 18 ani (pe când Liviu Dragnea era preşedinte al PD Teleorman şi susţinător înfocat al lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei) un foarte tânăr Gabi Oniga se înscria în PSD la Cluj (acolo unde pentru un tânăr să spui că eşti la PSD era un act de curaj egal cu nebunia)! Zilele trecute Gabi Oniga a fost exclus din PSD de către un pitecantrop politic pus de Dragnea în fruntea Organizaţiei Cluj (plus deputat) pe criteriul că este mai analfabet şi mai slugarnic decât ultimul consilier local din Teleorman! (...) În urmă cu peste 20 de ani (pe când Liviu Dragnea era Prefect PD al Judeţului Teleorman) intră în PSD Sorin Grindeanu. (...) A fost exclus din Partid de Liviu Dragnea şi 'Gaşca' sa pe motiv că nu e obedient! (...) Pot continua cu aceste exemple dacă cineva de bună credinţă mai are nevoie să fie convins că PSD a fost confiscat de un lider care doar aplică modul de conducere şi mentalitatea de tip 'Traian Băsescu' - evident sprijinit oportunistic de câteva tovarăşe şi câţiva tovarăşi pentru care contează doar funcţia pe care o primesc de la 'Don Livio' ca plată pentru serviciile lor", a scris fostul premier luni pe pagina de Facebook.



În context, acesta a susţinut că PSD nu mai este "un partid modern" şi că o construcţie politică nouă ar putea fi o alternativă.



"Grindeanu, Ivan, Oniga şi mulţi alţii refuză să părăsească PSD-ul din care Dragnea şi 'Gaşca' i-au gonit - este singurul partid în care au activat şi în care au crezut! Îi înţeleg şi îi laud pentru asta şi îi sprijin din toată inima ! Eu cred însă că PSD de azi nu mai are nimic din ceea ce trebuie să ofere un partid modern de centru stânga care să ofere o viziune de viitor, bunăstare şi seriozitate! Şi că o construcţie nouă şi curată poate să ofere alternativă pentru toţi cei dezamăgiţi de ceea ce văd azi la PSD", a conchis Ponta. www.agerpres.ro