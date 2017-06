Ponta: S-ar putea să nu fie nicio moțiune miercuri, PSD-iștii vor să găsească o soluție

Karina Knapek/Intact Images

Victor Ponta a spus duminică, la Antena 3, că sunt mulți social-democrați care doresc să găsească o soluție inainte de ziua de miercuri cand ar putea fi votata motiunea.

Consider ca atunci cand am demisionat am facut-o in interes public, nu personal, ca nu am mai fost premier.

Cred ca pentru Romania, eu am preferat sa cedez eu, decat sa ajung la un conlict cu presedinte, am facut ce trebuia sa faca un om care tine la propria demnitate.

Nu m-am gandit sa fiu secretar general al Guvernului pana joi. Cand nici nu ma aflam in tara.

Toti din PSD, mai putin Dargnea, isi doresc sa gaseasca o solutie.

Motiunea nu va trece la vot.

Grindeanu a greșit când a acceptat prea multe.

Ponta: S-ar putea să nu fie nicio moțiune miercuri

Ponta: Guvernul era condus de Dragnea, Sevil și Busuioc

”In ultima perioada, conducea Dragnea Guvernul cu secretarul general Busuioc, care era cheia. Si cu doamna Sevil Shhaideh care tine banii.

E posibil sa se ajunga la alegeri anticipate.

Nu cred ca va fi o discutie Dragnea-Grindeanu”, a declarat Ponta.

Ponta: Criza politica a fost declansata de Dragnea

”Criza politica a fost declansata de Liviu Dragnea, de nimeni altcineva. Am lucrat bine cu Valcov, dar nu se pricepe la toate. Da, chiar e o o victima Grindeanu.

Toate trompetele lui Grindeanu spun ca Ponta si-a dat demisia pentru ca l-a inculpat DNA. Nu e asa”, a precizat Ponta, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.