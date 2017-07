Ponta se refugiază în partidul „orfanilor politici”

DIANA OROS

Victor Ponta se va despărţi definitiv de PSD după ce a pierdut „operaţiunea Grindeanu” în răfuiala cu Liviu Dragnea. Fostul premier şi lider al social-democraţilor a anunţat oficial că din toamnă va face politică într-un partid nou, care nu se regăseşte deocamdată în Parlament. Deşi nu a oferit detalii despre viitorul său, Ponta se va alătura cel mai probabil amicului Daniel Constantin, care se chinuie să înființeze un partid după expulzarea din ALDE.

Victor Ponta a fost exclus automat din PSD în momentul în care a ales să joace pe mâna fostului premier Sorin Grindeanu şi să accepte funcția de secretar general al Guvernului în timpul blitzkrieg-ului intern din PSD. Rămas pe dinafară după ce a pierdut războiul cu Liviu Dragnea, Ponta şi-a anunţat oficial despărţirea de PSD. „Nu am fost niciodată în alt partid cu excepţia PSD. După 15 ani de activitate am fost exclus pentru că l-am apărat pe Sorin Grindeanu (care era în PSD din 1996) împotriva lui Liviu Dragnea (care a venit de la PD)! Acum sunt independent, dar cu siguranţă din septembrie voi face politică într-un partid nou, sub nicio formă în vreunul din cele aflate acum în Parlament“, a fost răspunsul lui Ponta la un comentariu pe Facebook în care a fost întrebat dacă are de gând să înfiinţeze un nou partid. La rândul său, Liviu Dragnea a comentat ironic vestea că a scăpat de „opoziţia” lui Ponta în partid. „Vă spun sincer, simt o răceală de câteva zile şi vreau să fac un tratament. Este exact ceea ce simt. Nu vreau să comentez, este decizia lui”, a reacţionat liderul PSD la Parlament.

Racolări şi fuziuni peste vară

Formaţiunea în care va activa fostul premier va fi aproape sigur cea înfiinţată de Daniel Constantin după excluderea sa din ALDE, care şi-ar dori să reconfigureze majoritatea parlamentară în sesiunea de toamnă, dar totul pare să fie doar un vis. Deocamdată, se bazează pe cei cinci deputaţi excluşi de Tăriceanu din ALDE (Daniel Constantin , Sorin Cîmpeanu, Eugen Durbacă, Mircea Banias şi Damian Florea), cărora ar urma să li se alăture Victor Ponta şi deputatul Remus Borza, exclus şi el din ALDE după ce a votat împotriva debarcării lui Grindeanu. Victor Ponta ar vrea să aducă în partid măcar o parte dintre cei 13 senatori şi deputați PSD-ALDE care au sabotat moțiunea de cenzură împotriva lui Grindeanu. Dacă norma de racolări va da rezultate, noul partid ar putea trece la pasul următor: încercarea de a-şi înființa un grup parlamentar. Pentru asta ar avea nevoie, potrivit regulamentului, de cel puţin zece deputaţi care au candidat în alegeri pe listele aceluiaşi partid sau aceleiaşi alianţe politice. Surse politice susţin că partidul nou-apărut ar urma să fuzioneze până la toamnă cu mai multe formaţiuni rămase la periferia politicii, printre care Forţa Naţională (partid condus de europarlamentarul Laurenţiu Rebega, finul lui Daniel Constantin), PRU, PRM, UNPR şi PSRo – partidul înfiinţat de Mircea Geoană după excluderea din PSD.