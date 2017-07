Ponta: Sper ca premierul Tudose să "îngroape" şi cealaltă trăznaie numită "impozitul pe gospodărie"

Fostul premier Victor Ponta a apreciat luni faptul că nu se schimbă sistemul de impozitare, adăugând că speră ca prim-ministrul Mihai Tudose să "îngroape" şi "impozitul pe gospodărie".



"Mă bucur că raţiunea a câştigat şi nu se schimbă sistemul de impozitare - sper ca Premierul Tudose să 'îngroape' şi cealaltă trăznaie numită 'impozitul pe gospodărie'!!! Avem nevoie doar de stabilitate legislativă şi de un ANAF nepolitizat care să combată evaziunea fiscală. Mai sper să terminăm cu acest sistem care face numai rău unei bune guvernări - Dragnea anunţă în fiecare zi de la partid câte o gogoaşă umflată că să arate că el e 'Şeful' şi premierul (Grindeanu sau acum Tudose) transpiră să o respingă cât mai delicat că să nu se supere prea tare!", a scris Ponta, pe Facebook.



El a completat că o guvernare eficientă se face "cu măsuri economico-fiscale stabile şi predictibile".



"O guvernare eficientă se face doar cu autoritatea Prim-Ministrului acceptată şi respectată, cu măsuri economico-fiscale stabile şi predictibile şi cu miniştri puşi pe criterii de competenţă (nu de slugărnicie faţă de 'Şeful Suprem' sau de apartenţă la TelDrum sau CJ Teleorman)", a afirmat Victor Ponta.



Premierul Mihai Tudose a anunţat, luni, după şedinţa coaliţiei de guvernare, că impozitul pe cifra de afaceri nu va fi aplicat, menţionând că vor fi găsite alte mijloace ca actorii economici "care au impresia că sunt mai deştepţi ca statul să nu mai fie".



"Nu aplicăm impozitul pe cifra de afaceri. Aici, eu m-am grăbit un pic şi v-am spus de la Bruxelles că am văzut simulările şi am luat decizia că nu se poate implementa. Eu am luat această decizie pe baza discuţiei şi a materialelor pe care mi le-a dat ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa. Chiar pe avion am luat decizia, la dus, trei ore am stat împreună şi am vorbit despre acest lucru. Azi am prezentat şi coaliţiei argumentele care au stat la baza acestei decizii şi consideraţi încheiat acest subiect", a explicat Tudose. www.agerpres.ro