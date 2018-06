Predoiu spune că soluţia pentru antreprenorii care au nevoie de angajaţi este forţa de muncă din Asia

Deputatul PNL Cătălin Predoiu a afirmat, vineri, că România se confruntă cu "o depopulare accelerată din cauza migraţiei economice", iar antreprenorii îşi văd periclitate întreprinderile din cauza lipsei angajaţilor, precizând că soluţia este reprezentată de "forţa de muncă ieftină din Asia".



"România se confruntă cu o depopulare accelerată din cauza migraţiei economice. Am semnalat efectele devastatoare pentru industrie ale acestui fenomen încă din 2015, consacrându-i 6 pagini în Programul de guvernare a cărui coordonare am făcut-o, pentru ceea ce ar fi trebuit să fie Guvernul PNL. Foarte mulţi m-au combătut atunci, inclusiv domnul Tăriceanu, cu care am avut o dezbatere aprinsă, dar civilizată, la un post de televiziune, dânsul susţinând că nu e o problemă majoră. Este! Şi nu se va rezolva prin întoarcerea compatrioţilor noştri în ţară până când lucrurile nu se vor îmbunătăţi aici, inclusiv sub aspectul calităţii guvernării", a scris Predoiu, pe Facebook.



Potrivit deputatului liberal, nu mai poate fi amânată clipa în care se va face din importul de forţă de muncă "o politică pe termen mediu şi lung".



"Antreprenorii români îşi văd periclitate întreprinderile din cauza lipsei forţei de muncă. Ceva trebuie făcut. Eu cred că nu mai putem amâna clipa în care vom face din importul de forţă de muncă, inclusiv din extremul Orient, o politică pe termen mediu şi lung. Antreprenorii noştri nu pot aştepta până când se construiesc autostrăzi, se modernizează administraţia centrală şi locală şi se face reforma administrativă de către o clasă politică ocupată să se sfâşie cu pasiune pentru alte subiecte. Eu cred că aceasta este soluţia: forţă de muncă ieftină din Asia, pentru a permite firmelor româneşti să se dezvolte. Nu inventăm roata, aşa au procedat şi alte ţări", a mai afirmat Predoiu. AGERPRES