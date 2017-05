Premierul Grindeanu dă un AVERTISMENT dur constructorilor de autostrăzi: „Să ştiţi că se va apela, la modul cât se poate de dur, la aceste clauze care vor pune într-un final să plătească”

Premierul Sorin Grindeanu a făcut un apel la constructorii angrenaţi în execuţia unor proiecte de infrastructură de transport rutier să schimbe ritmul, atenţionându-i că, în cazul în care nu vor respecta termenele asumate, Guvernul, prin Ministerul Transporturilor şi CNAIR, va apela la mecanismele din contracte pentru a-i obliga la plată pentru întârzieri.



"Pe lucrările deja existente aş face un apel, aşa cum am făcut şi fac tot timpul, la cei care lucrează în Ministerul Transporturilor, incluzând şi CNAIR-ul, aş face un apel şi la constructori. Poate au fost învăţaţi anii trecuţi cu un anumit mod de a face lucrările de infrastructură (...) şi să apeleze la aceste variante ca să meargă într-un ritm care ne nemulţumeşte. Pot să vă dau exemple. Domnul ministru Cuc a fost în săptămânile trecute să vadă cum înaintează lucrările pe diverse tronsoane de autostradă şi nu numai. Şi apelul meu este către dânşii: să-şi schimbe ritmul, să-şi schimbe abordarea legată de modul în care fac execuţia acestor lucrări. Să fie convinşi, dacă nu sunt până acum, le spun eu şi le-a spus şi domnul ministru în perioada trecută, abordarea ministerului şi a CNAIR este alta. Dacă au fost învăţaţi în aceşti ani într-un anumit mod ar trebui să şi-l schimbe", a declarat Grindeanu, joi, la finalul unei întâlniri de lucru pe care a avut-o la sediul Ministerului Transporturilor cu ministrul de resort şi şeful CNAIR.



Premierul a precizat că atât el, cât şi ministrul Transporturilor şi şeful CNAIR vor monitoriza modul în care se execută lucrările la proiectele aflate în execuţie. "Şi să le intre bine în cap că modul în care vor înainta şi ceea ce s-au angajat prin contracte trebuie să respecte. Vreau să fie tradus apelul meu într-un apel constructiv", a adăugat Grindeanu.



Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care constructorii nu vor respecta termenele la care s-au angajat, prim-ministrul a spus: "Sunt diverse mecanisme în contractele pe care le au cu CNAIR, cu ministerul, cu cine au contractele".



"Şi chiar dacă au în spate foarte multe case de avocatură, diverse lucruri care să-i susţină, să ştiţi că se va apela, la modul cât se poate de dur, la aceste clauze care vor pune într-un final să plătească, dacă nu respectă. Vreau să le transmit hotărârea Ministerului Transportului, a companiei, a Guvernului de a urmări şi să le transmit şi dorinţa noastră de a colabora conform contractelor existente. Să nu găsească tot timpul tot felul de subterfugii la care să apeleze, prin care să decaleze termenele de execuţie şi aşa mai departe, sunt foarte multe exemple pe care şi eu şi domnul ministru le ştim. (...) Dorinţa noastră este să colaborăm într-un mod constructiv, dar într-un parteneriat, aşa cum am spus, constructiv şi în interesul ţării noastre. Şi anume, interesul, din acest punct de vedere, este de a avea infrastructură, de a nu mai desena, am mai spus lucrul acesta, de a desena doar pe tablă sau pe hârtie diverse tronsoane, variante de ocolire la municipii şi la oraşe, ci să avem fizic aceste lucruri", a declarat Grindeanu.



Premierul a precizat că va avea săptămânal întâlniri cu ministrul Transporturilor pentru a vedea modul în care avansează proiectele importante de infrastructură. www.agerpres.ro