Premierul Mihai Tudose, la Sinteza Zilei: Eu nu mai am ce să discut cu ministrul de Interne, m-a mințit. Dacă-și dă demisia, o accept!

Principalele declarații ale premierului Mihai Tudose:

"Piața a fost inundată de informații, o parte dintre ele au fost reale. Eu mă bazez pe informațiile reale, din rapoarte oficiale, nu pe speculații. Am cerut un raport oficial. Dacă e să judecăm ca niște oameni normali, eu cred că dacă eram ministru de Interne îi dădeam afară pe toți, duminică seara. Cazuri de acest gen au mai fost: cazul Perla, cazul studentei japoneze ucise. Sub imperiul momentului, te revolți, când afli că e polițist, furia ajunge la paroxism. Dacă ai trecut de momentul acela, devii rațional, te bazezi pe o anchetă oficială. I-am cerut doamnei ministru un raport oficial. Raportul a venit astăzi. M-am uitat pe el. Lucrurile sunt complicate. I-am solicitat domnului Despescu să vină cu două rapoarte: vinovații - începând d ela colegii de tură care au stat două zile cu poza respectivului și nu și-au recunoscut colegii, până la șefii ierarhici. Ăștia trebuiau primii dați afară. Dăm afară șeful Poliției? Eu nu am spus că nu îl dau, dar să vedem cu ce vine. Al dollea set de măsuri care să rezolve problemele de sistem. Nu toată poliția trebuie blamată. Nu poți să-l acuzi pe șeful Poliției că la secția cutare, un necunoscut, că nu era mare sculă, dosarul lui a fost ținut ascuns.Demiterea șefului de la Omoruri mi se pare exagerată, înțeleg că e un polițist extraordinar. De ce nu a plecat acasă consilierului doamnei ministru, care înțeleg că a fost coleg cu pedofilul.

Al doilea argument pentru a nu accepta propunerea doameni ministru este că atunci când demiți pe cineva, trebuie să pui pe cineva în loc. Am aflat că domnul Ioniță - propunerea de înlocuire - că refuză. De ce sunt supărat pe doamna ministru: Am întrebat-o dacă e adevărat că acel om refuză. Mi-a spus că nu este adevărat. L-am sunat pe domnul chestor. Discuția a fost următoarea: Bună ziua, sunt premierul, doriți această funcție? Domnul prim-ministru, m-am prezentat la doamna ministru cu un raport, prin care refuz această funcție. Domnul Bogdan Chirieac a auzit acest lucru.

Eu nu mai am ce să discut cu doamna ministru după ce m-a mințit. Dacă își dă demisia, eu o accept. Dacă domnia sa va fi lăsată, își va da demisia.