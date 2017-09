Premierul Tudose: Am chemat la discuţii FMI nu pentru a lua bani, ci să vadă exact cifrele

Premierul Mihai Tudose a declarat, marţi, că s-a întâlnit cu reprezentanţii FMI şi ai Băncii Mondiale pentru le arăta cifrele pentru previziunea de sfârşit de an, respectiv pentru a primi suport tehnic pentru marile proiecte strategice ale României.



"Am avut astăzi o întâlnire importantă cu Banca Mondială şi cu FMI. Cu Banca Mondială pentru a ne asigura de o colaborare, dat fiind faptul că s-a schimbat echipa de reprezentare a Băncii în România, Avem tot sprijinul şi nu pe parte financiară, ci pe parte de suport tehnic pentru marile proiecte strategice ale României. De asemenea am chemat la discuţii FMI tot nu pentru a lua bani, cum deja am înţeles că se aude, ci pentru a vorbi cu domniile lor, împreună cu ministrul de Finanţe să facă o vizită la Ministerul Finanţelor să vadă exact cifrele, fiindcă domniile lor în octombrie fac previziunea de sfârşit de an pe partea financiară a României. Dat fiind faptul că ultimele două le-au cam greşit - România nu a funcţionat aşa cum a spus FMI, ci un pic mai bine, ca să nu mai apară şi a treia greşeală care chiar ar putea fi interpretată, le-am oferit suportul cifrelor oficiale ale României ca să se bazeze pe ele", a declarat premierul la Palatul Parlamentului.



El a precizat că nu a făcut reproşuri celor de la FMI, ci doar le-a" atras atenţia".



"Totuşi, sunt ditamai organismul şi lumea se uită la ceea ce spune Fondul Monetar Internaţional. De fapt ultimele două (previziuni - n.r.) nu prea le-au ieşit. Eu nu i-am acuzat de rea-voinţă, dar să fie un pic mai atenţi", a arătat Mihai Tudose.



Premierul a negat că cei de la FMI şi-ar fi exprimat îngrijorări cu privire la economia românească, la deficit sau pe legea salarizării. "N-a fost vorba deloc despre bani, ci despre acele previziuni ale lor care aş dori să fie corecte'", a spus şeful executivului.



Întrebat ce fel de rectificare va fi, premierul a spus: "Nu negativă". AGERPRES