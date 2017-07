Premierul Tudose: Nu remaniez pe nimeni; i-am cerut un raport ministrului Bodog

Premierul Mihai Tudose a declarat sâmbătă pentru AGERPRES că nu are în vedere nicio remaniere şi că, în cazul ministrului Sănătăţii, i-a cerut doar să găsească vinovaţii pentru situaţia cu vaccinurile.



"I-am solicitat domnului ministru Florian Bodog un raport despre tot sinopsisul la vaccinările din România, începând de la situaţia producerii vaccinurilor, începând de la Institutul Cantacuzino, terminând cu importurile şi cu ce avem în depozite. După aceea, dacă vaccinurile respective stau într-un depozit în Bucureşti ori s-au distribuit în ţară, este un alt subiect, şi apoi cine trebuia să facă vaccinarea propriu-zisă. Dacă medicul de familie s-a dus la familia respectivă, are o statistică privind copiii nevaccinaţi? Sunt nevaccinaţi pentru că au refuzat părinţii sau pentru că nu a ajuns nimeni la ei? Şi atunci, am un prim caz: vaccinul este în ţară, a ajuns în localitatea în care trebuia să ajungă, s-a dus medicul la familie, familia a refuzat. Dar pot apărea şi nenorociri de genul: nu a fost vaccinul, vaccinul a sta în depozit, vaccinul este în ţară, nu a stat în depozit s-a dus în localitatea respectivă, dar nimeni nu s-a ocupat să şi vaccineze. Situaţia ar trebui să fie foarte clară, dar, din păcate, nu este", a afirmat Tudose, precizând că acesta este motivul pentru care doreşte un raport cât mai amănunţit şi într-un termen cât mai scurt.



Reacţia premierului vine după ce au apărut informaţii privind o posibilă schimbare din funcţie a ministrului sănătăţii, Florian Bodog.