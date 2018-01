Președintele interimar al PSD Timiș este Călin Dobra

Organizaţia Judeţeană a PSD Timiş are, începând de marţi, preşedinte, după ce Comitetul Naţional Executiv al PSD a hotărât ca interimatul în fruntea acesteia să fie preluat de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra.



"Este o decizie a Comitetului Executiv, până la organizarea alegerilor, dar chiar dacă e pe perioadă interimară, presupune multă responsabilitate. PSD Timiş este o organizaţie mare, care nu e uşor de condus. Noi, în Timiş, formăm o echipa solidă care are obligaţia de a duce la bun sfârşit un program asumat în 2016, un program bazat pe nevoile şi dorinţele timişenilor. Vom face în continuare echipă şi ne vom canaliza energia pe aplicarea proiectelor noastre. Am mare încredere că vom duce la bun sfârşit ceea ce ne-am propus'', a declarat preşedintele interimar al PSD Timiş, Călin Dobra, într-un comunicat remis, marţi, AGERPRES.



PSD Timiş a rămas fără preşedinte după schimbarea din această funcţie a fostului premier Sorin Grindeanu. Dobra va deţine interimatul până la organizarea de alegeri pentru desemnarea unui nou preşedinte. AGERPRES