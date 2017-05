Preşedintele Iohannis se va afla în vizită la Braşov unde va desfăşura mai multe activităţi

Preşedintele Klaus Iohannis se va afla luni, în judeţul Braşov, unde va vizita mai multe obiective şi va participa la o dezbatere cu reprezentanţii mediului academic şi de afaceri. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda vizitei sunt incluse mai multe obiective care fac din "Braşov - o comunitate care investeşte în viitor".



Astfel, şeful statului va vizita Institutul de Cercetare - Dezvoltare al Universităţii Transilvania din Braşov, cel mai mare institut al unei universităţi româneşti construit cu finanţare europeană şi care reuneşte 29 de centre de cercetare.



Totodată, preşedintele Iohannis va participa, în Aula Universităţii Transilvania, la o dezbatere cu membrii comunităţii academice şi de cercetare, respectiv cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din Braşov, discuţia centrându-se pe teme legate de parteneriatul dintre mediul academic şi industrie în domeniul cercetării şi finanţarea cercetării ştiinţifice româneşti.



Programul va include şi o vizită la Spitalul "Sfântul Constantin" din Braşov, care, conform Administraţiei Prezidenţiale, prin serviciile oferite şi prin performanţa în prevenirea infecţiilor nosocomiale, contribuie la transformarea Braşovului în centru regional de dezvoltare în domeniul serviciilor medicale private. Spitalul a fost premiat, în 2013, cu premiul European Hand Hygiene Excellence Award.



"Preşedintele României doreşte astfel să transmită un semnal de încurajare şi susţinere a investiţiei în zona sănătăţii şi a unui model de bună practică în domeniul medical", arată Administraţia Prezidenţială, scrie Agerpres.



Şeful statului se va alătura şi campaniei "Plant for the planet" a Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, urmând să planteze, în curtea Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii Transilvania din Braşov, puietul cu numărul 2.000.000. Proiectul "Plant for the planet'' a primit premiul I la secţiunile Mediu şi Impact în cadrul Galei Societăţii Civile din 2014.



Vizita preşedintelui Iohannis se va încheia la Râşnov, la Complexul Olimpic pentru Sporturi de Iarnă. "Baza sportivă îndeplineşte standardele Federaţiei Internaţionale de Schi, găzduind în ultimii ani o etapă a Cupei Mondiale la sărituri cu schiurile, care a pus România pe harta sporturilor de iarnă europene", mai arată Administraţia Prezidenţială.