Programul de guvernare 2.0 - probleme în paradis

Anunțate de pe o zi pe alta, noile măsuri privind fiscalitatea și impozitarea din programul de guvernare au produs tensiuni atât în interiorul coaliției PSD-ALDE, cât mai ales între premier și liderul PSD, Liviu Dragnea. Conform unor surse politice, Mihai Tudose s-a arătat nemulțumit de programul de guvernare pe care Executivul ar trebui să îl pună în aplicare.

O parte din simulările făcute de Ministerul de Finanțe pe baza noilor măsuri fiscale din programul de guvernare a ajuns recent pe masa premierului Mihai Tudose, iar cifrele nu ar fi deloc optimiste. După scandalul din ziua învestirii, mai mulţi investitori și oameni de afaceri l-au sunat pe noul premier să i se plângă, iar Tudose i-ar fi pasat lui Liviu Dragnea situația. Premierul i-ar fi spus șefului său pe linie de partid că nu este de acord cu implementarea unor măsuri din programul de guvernare, moment care a tensionat relațiile dintre cei doi, potrivit unor surse politice. Tudose i-a transmis îngrijorările sale și președintelui Klaus Iohannis, înaintea ședinței CSAT de marţi, după care Iohannis a ieșit public să divulge informaţia. „Premierul s-a arătat sceptic față de aceste schimbări”, a confirmat șeful statului într-o conferinţă de presă convocată după ședinţa CSAT.

Oficial e linişte şi pace

Atât Liviu Dragnea, cât și premierul Mihai Tudose au negat categoric tensiunile și au dat asigurări că discută și încearcă să găsească soluțiile potrivite. „Eu am avut o discuție foarte aplicată cu Mihai Tudose și ieri, și aseară în timpul unei recepţii importante la Ambasadă (n.r. - la ziua Statelor Unite, organizată de Ambasada SUA la București). Premierul nu a spus decât ceea ce a spus în ziua de învestitură, ceea ce am spus și eu. Nu (privește – n.r.) cu scepticism în ceea ce privește acele măsuri, ci cu foarte mare grijă. Dacă acele măsuri creează defecţiuni în altă parte a economiei, atunci nu vor fi aplicate, indiferent de forma lor”, a explicat șeful PSD. Mihai Tudose a negat și el conflictul. „Nu am apucat să ne certăm încă. Am stat de vorbă constructiv, despre cum așezăm lucrurile pe linie de guvernare”, a asigurat premierul.

Nu va fi nicio măsură aplicată abrupt decât după ce se vor face analize şi simulări în detaliu. Alianţa nu scârţâie. Am discutat cu Tăriceanu, în detaliu, punctele de vedere sunt aceleaşi. Liviu Dragnea, preşedinte PSD

Ce l-a supărat pe Dragnea

Neoficial, sursele noastre vorbesc însă despre discuții ceva mai aprinse între cei doi și despre o relație aproape de ruptură. Dragnea i-ar fi reproșat lui Tudose unele numiri făcute recent în Guvern și faptul că repetă greșelile lui Sorin Grindeanu. La rândul său, premierul a replicat că nu are de gând să fie un soldat care execută în orb ordinele partidului. Tudose nu s-a oprit însă aici și a recuperat oamenii din Guvernul Grindeanu. Doi foști miniștri, Şerban Valeca și Orlando Teodorovici, au fost numiţi consilieri onorifici ai premierului. De asemenea, la recepția de la Ambasada SUA, Dragnea și Tudose au venit și au plecat împreună, însă pe parcursul întregului eveniment s-au evitat și au stat mai mereu separat. O altă dovadă a rupturii dintre premier și liderul PSD este cea legată de numirea șefului DIPI, serviciul secret al Ministerului de Interne. Legea de funcţionare a „Doi ș`un sfert” a fost modificată în Parlament astfel încât numirea șefului DIPI să fie făcută de ministrul de Interne, fără avizul CSAT și fără condiţia ca persoana instalată să fie cadru militar. Unele surse vorbeau despre intenția lui Liviu Dragnea de a-și pune un om de încredere în fruntea serviciului, prin intermediul ministrului Carmen Dan, unul dintre soldaţii cei mai disciplinaţi ai partidului. Premierul Tudose nu a mai așteptat promulgarea legii de către Klaus Iohannis și a numit el însuși șeful DIPI, pe baza prevederilor aflate în vigoare. Tudose l-a ales pe Mihai Cristian Mărculescu, fostul șef al DIPI în mandatul lui Dacian Cioloș.

Am citit şi eu ştirea că luni m-am certat cu domnul preşedinte Dragnea. Luni nu am reuşit să vorbim. Dar, dacă trebuie cumva, o să ne certăm ca să vă validăm ştirea. Nu am apucat să ne certăm încă, nici luni, nici ieri şi nici azi. Mihai Tudose, prim-ministru

Există frustrări și în interiorul ALDE

La aceste tensiuni se adaugă și nemulțumirea partenerilor din ALDE care l-au mandatat pe Călin Popescu Tăriceanu să își impună punctul de vedere în discuțiile cu Liviu Dragnea. Pe lângă măsurile fiscal-economice din noul program de guvernare, unele total opuse politicilor liberale, liderii ALDE ar fi nemulțumiți inclusiv de trecerea unor instituții din ministerele conduse de miniștri ALDE în subordinea ministerelor PSD sau a Secretariatului General al Guvernului.