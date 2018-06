Programul Investește în tine, pe ordinea de zi a Executivului

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că prin programul "Investeşte în tine", aflat pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Executivului, se continuă sprijinul acordat de la nivel guvernamental tinerilor.



"Pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului avem programul 'Investeşte în tine'. Continuăm astfel sprijinul acordat tinerilor, aşa cum ne-am asumat prin programul de guvernare. Beneficiarii programului sunt în primul rând tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceştia pot accesa un credit în valoare de 40 de mii de lei cu dobândă zero, garantat în proporţie de 80% de stat", a precizat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.



Premierul a menţionat că programul se adresează şi persoanelor cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani care sunt în sistemul de învăţământ sau care urmează cursuri de reconversie profesională.



"Noi considerăm că şi acestor persoane trebuie să le dăm o şansă. Aceste persoane pot beneficia de credite de 35 de mii de lei. Mai mult, toţi beneficiarii, fie că ne referim la prima categorie, cei cu vârsta între 16 şi 26 de ani, fie că ne referim la cei cu vârsta între 26 şi 55 de ani, pot beneficia în plus de 20 de mii de lei dacă sunt angajaţi sau se angajează în timpul derulării programului", a arătat Dăncilă.



Prim-ministrul a mai spus că prin creditul cu dobândă zero acordat prin programul guvernamental pot fi acoperite cheltuieli pentru o paletă largă de domenii, amintind educaţia, cultura, sportul sau locuinţele. AGERPRES