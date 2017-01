Protest la Universitate pentru ca proiectul de ordonanţă privind graţierea să nu fie adoptat

Mai multe persoane protestează miercuri seară în Piaţa Universităţii din Capitală pentru ca proiectul de ordonanţă de urgenţă privind graţierea unor pedepse să nu fie adoptat.



Protestatarii, purtând cartonaşe roşii, au strigat: "Dragnea, nu uita, România nu este a ta!", "Corupţia ucide!", "Colectiv!", "Jos penalii!", "Demisia!", "DNA să vină să vă ia!", "La închisoare, nu la guvernare!".



Mulţi au afişat pancarte cu mesaje, precum: "Nu amnistiei!", "Vă rugăm să ne scuzaţi, nu producem cât furaţi", "Depolitizare în şcoli şi în spitale", "Vrem sistem de sănătate, nu iertare de păcate", "Jos guvernul mafiot", "Puşcărie da, amnistie nu", "Jos labele de pe Codul penal", "Trezeşte-te, România, că îţi moare democraţia!".



Unul dintre protestatari, Mircea Diniţă, a declarat că nu i se pare normal ca aceia care au greşit sau au furat să fie iertaţi printr-o astfel de lege. "Democraţia nu trebuie să fie dusă la extrem prin măsuri făcute doar pentru unii şi sunt foarte restrictive şi cu dedicaţie într-un fel", a spus Diniţă.



La rândul său, Ciprian Necula, un alt protestatar, şi-a exprimat nemulţumirea: "Vor doar să acopere în acest moment nişte acţiuni penale. Ne întoarcem practic în urmă cu un an de zile, episodul Colectiv, când am ieşit în stradă şi am cerut ceva pentru normalitate. (...) Prin ce au vrut să facă azi ne întorc înapoi cu 20 de ani".



Liderul Uniunii Salvaţi România, Nicuşor Dan, prezent în Piaţa Universităţii, a precizat că nu face declaraţii publice pe această temă pentru a nu se interpreta că politicienii au venit în piaţă ca să confişte un protest al societăţii civile. AGERPRES/