Raluca Turcan a anunțat că PNL va ataca la CCR legea privind Pilonul II de pensii

PNL va ataca la Curtea Constituţională a României (CCR) legea privind Pilonul II de pensii dacă actul normativ va fi adoptat de Parlament, a anunţat prim-vicepreşedintele liberalilor Raluca Turcan.



"PNL va ataca la CCR legea PSD - ALDE de distrugere a pilonului de pensii private. Dacă nu oprim PSD - ALDE din acest furt, în 20 de ani vom avea cei mai săraci bătrâni din UE! Nu îi lăsăm! Guvernul PSD - ALDE nu renunţă la naţionalizarea Pilonului II de pensii", a scris Turcan, vineri pe Facebook.



Ea a precizat că, în prezent, pentru a fi plătite pensiile de stat, statul are de acoperit o pierdere de patru miliarde de euro.



"Economiile a peste 7 milioane de tineri care au contribuit la propriile lor pensii reprezintă 'mina de aur' pentru statul român, prost administrator al banilor publici. Ca urmare, în câţiva paşi, statul acaparat de majoritatea PSD - ALDE urmează să devalizeze fondurile agonisite de cei 7 milioane de tineri care au contribuit la Pilonul de pensii private", a adăugat prim-vicepreşedintele liberalilor.



Potrivit lui Turcan, acest lucru se va întâmpla prin OUG 82 care a condus la diminuarea contribuţiilor angajaţilor cu 10%, scăderea cotei de contribuţie la 3,75% de la 5%, care a redus sumele care ajung la fondurile de pensii administrate de privat. "Manipularea" şi "discreditarea" fondului de pensii private determină tot mai mulţi oameni să renunţe la Pilonul II, urmărindu-se, de fapt, să se desfiinţeze acest pilon şi să se folosească cei 41 de miliarde de lei economisiţi în ultimii 10 ani, a completat Raluca Turcan.



În opinia sa, chiar dacă salariile brute vor fi majorate, pensiile peste 20 de ani vor scădea cu 20% faţă de ceea ce era prognozat iniţial.



"Acesta este un comportament anti-economic şi anti-naţional! Desfiinţând Pilonul II de pensii, viitorii pensionari vor fi cei mai săraci din UE. Pensia peste 20 de ani va reprezenta circa 17% din salariu mediu. (...) PSD - ALDE are un plan foarte clar de a pune mâna pe proprietatea privată şi de a fi singurul distribuitor de venituri în următorii ani - nu este altceva decât dorinţa de a controla total un anumit segment social - pensionarii", a declarat liderul liberal.



PNL somează, potrivit lui Turcan, PSD - ALDE să ia "mâna" de pe pensiile tinerilor.



"PSD - ALDE trebuie să se oprească să mai atace proprietatea privată. Contribuţiile la Pilonul II sunt contribuţii personale, individuale şi, deci, proprietate privată. PNL se va opune cu toată forţă dorinţei PSD - ALDE de a distruge Pilonul II de pensii. În Parlament, PNL va urmări ceea ce legea prevedea iniţial: contribuţiile la pensiile aferente Pilonului II să crească progresiv, an de an, până la procentul de 6%. Dacă planul diabolic al PSD - ALDE se va desăvârşi prin votul majorităţii parlamentare, atunci vom ataca la CCR această lege împotriva tinerei generaţii", a transmis prim-vicepreşedintele PNL. AGERPRES