Raluca Turcan despre Mihai Tudose: Acuzaţiile de plagiat rămân; va purta acest stigmat

Acuzaţiile de plagiat aduse social-democratului Mihai Tudose, nominalizat de PSD pentru funcţia de premier, rămân, dar el va trebui să poarte această responsabilitate, consideră liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan.



"Acuzaţiile de plagiat rămân şi probabil că domnul Tudose va purta această responsabilitate şi acest stigmat pe tot parcursul carierei domniei sale. De altfel, am şi spus-o din prima secundă în care am auzit că domnul Tudose va fi propunerea PSD-ului, că au nişte standarde destul de scăzute în ceea ce priveşte competenţa celor care îi reprezintă în funcţii publice. Însă, până la urmă, PSD-ul are majoritate şi trebuie să-şi asume să gestioneze această majoritate pentru că oamenii au votat. Dacă domnul Tudose este cel mai bun reprezentant al PSD-ului şi care să poată să pună în aplicare un program de guvernare al PSD, atunci soluţia este tot la ei. Noi nu putem decât să sancţionăm public şi prin vot deciziile PSD-ului şi tot ceea ce practic îşi vor propune să nu respecte din programul de guvernare", a declarat Raluca Turcan la Palatul Parlamentului.



Potrivit acesteia, "această criză politică a fost generată de PSD, fără niciun fel de responsabilitate faţă de investiţii, faţă de ceea ce aşteaptă oamenii în momentul de faţă din perspectiva bunăstării pe care şi-o doresc".



"Aşadar, noi am considerat din prima secundă că această criză trebuie stopată cât mai repede şi tot ceea ce am câştigat în intervenţiile în plan extern ale preşedintelui Klaus Iohannis să putem valorifica în ţară şi să dăm o politică predictibilă şi stabilă. De aceea, cred că decizia de a stopa această criză şi de a nominaliza propunerea de premier care are in spate şi o majoritate parlamentară declarată este una corectă şi în total acord cu ceea ce aşteaptă oamenii. Oamenii aşteaptă politici guvernamentale în interes public, un curs de schimb stabil, astfel încât să nu plătească rate mai mari la bănci, să nu se împrumute mai scump, au cu totul şi cu totul alte preocupări decât o răfuială de tip mafiot pe care PSD a exersat-o", a menţionat deputata PNL.

