Raluca Turcan: În PNL trebuie să aibă loc o analiză temeinică

"Am stabilit ieri că până la finalul lunii ianuarie vom prezenta BPN-ului un calendar privind organizarea convenţiei. Analiza trebuie să fie una temeinică şi eu nu cred că eşecul trebuie căutat doar în anumite organizaţii, ci eşecul trebuie văzut în ansamblul său şi căutată partea de responsabilitate a strategiei naţionale a partidului şi partea de responsabilitate a organizaţiilor", a precizat Raluca Turcan la Palatul Parlamentului.



Potrivit acesteia, o discuţie superficială ar fi putut produce decizii incorecte în unele organizaţii unde s-a muncit foarte mult, "dar unde, din cauza mesajului naţional, lipsit de acea consistenţă pe care au aşteptat-o oamenii de la PNL, n-au putut să capitalizeze mai mult".



"Aşadar, vom face o evaluare în fiecare organizaţie şi fiecare organizaţie va trebui să treacă prin birourile judeţene o proprie analiză a rezultatului alegerilor, să vedem ce putea fi corectat la nivelul organizaţiilor judeţene şi ce poate fi corectat la nivel naţional. De aceea, în momentul de faţă, suntem în această formulă interimară de conducere a PNL, unde au primat rezultatele din alegeri", a completat preşedintele interimar al PNL.



Întrebată cum se înţelege cu colegii din conducerea formaţiunii, Raluca Turcan a arătat că "foarte bine".



"Din fericire, mă înţeleg foarte bine şi toate deciziile au fost luate în unanimitate. Dacă sunt persoane care vor să spună altceva sau vor să inducă altceva, este libertatea lor. Însă toate deciziile le-am luat în unanimitate. Aşadar, atenţie mare la cine vehiculează aceste informaţii", a adăugat ea.



În privinţa unui congres nu au existat deocamdată discuţii în PNL, a mai arătat Turcan.



"Nu am discutat în partid, dar părerea mea este că da, ar trebui să avem alegeri de jos în sus şi tot partidul să-şi spună cuvântul în viitoarea convenţie. Deci, să facem alegeri generale, asta consider eu că ar fi benefic pentru viitorul PNL. Însă este foarte posibil să existe şi alte opţiuni şi vom decide prin majoritate", a menţionat liderul liberalilor.

