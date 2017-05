Raluca Turcan o atacă pe Gorghiu după absența din comisia juridică: Nu aș vrea să o suspectez de blat cu PSD

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a afirmat, vineri, că nu ar putea să o suspecteze pe Alina Gorghiu de blat cu PSD pentru absenţa de la votul din Comisia juridică pentru graţierea faptelor de corupţie, dar dacă senatorul liberal va persista în greşeală, "cei care decid trebuie să ia nişte măsuri".



"Acolo a fost o situaţie neplăcută. Nu aş putea să o suspectez în momentul de faţă pe Alina Gorghiu de blat cu PSD. Sunt mai moderată în calificarea acestei situaţii pentru că foarte mulţi sunt tentaţi în această competiţie internă să scoată fraze de ale mele din context şi să spună iarăşi că Turcan o atacă pe Gorghiu, de parcă eu aş avea vreo problemă cu Alina Gorghiu personal. Nu am absolut nicio problemă. Dimpotrivă. Eu cred că un om care a fost preşedintele PNL are o expertiză de care trebuie să ţii cont şi după ce acel om nu mai este preşedinte al PNL. (...) Aşadar, nu pot să am o problemă personală cu Alina Gorghiu. Aprecierile mele sunt de principiu şi sunt valabile pentru oricine aduce PNL în această situaţie", a afirmat Raluca Turcan, într-un interviu la Adevărul Live.



Ea a subliniat că parlamentarii PNL trebuie să participe în comisii "mai ales atunci când sunt mize foarte importante" (...) şi acolo "trebuie să urmăreşti să nu dezamăgeşti pe cei care chiar aşteaptă o soluţie de la tine".



Turcan a spus că nu a sunat-o pe Alina Gorghiu în acea zi pentru "a nu-i fi interpretat" gestul.



"În ziua respectivă a existat un moment mai tensionat, un moment în care în spaţiul public Alina lansase o replică, probabil pripită, la o radiografie pe care eu am făcut-o PNL după alegeri. Atunci nu aş fi vrut să se interpreteze telefonul meu ca o repercusiune la atitudinea ei. Şi în aprecierile mele publice pe care le-am făcut cu privire la acel moment m-am referit la chestiuni de principiu. Nu am vizat-o pe Alina Gorghiu, pentru că, mâine, ar putea în altă comisie să fie altă persoană", a explicat liderul liberalilor.



Întrebată despre o eventuală sancţiune pentru Gorghiu, Turcan a susţinut că a existat o sancţiune publică "destul de usturătoare".



"Eu cred că a existat o sancţiune publică destul de usturătoare. Dacă se repetă, probabil că nu e suficient. (...) Nu aş vrea să fie interpretat ca fiind o acuză la Alina Gorghiu, e o chestiune de principiu. Dacă cineva greşeşte, primii care sancţionează sunt cei din afara partidului, oamenii care ţi-au dat votul. Ei te sancţionează. Dacă persişti în greşeală, evident că şi cei care decid trebuie să ia nişte măsuri. E absolut firesc şi ar fi o conduită politică ce ar transmite un mesaj ferm că nu pactizezi cu PSD. E devastator pentru PNL să fie văzut ca un părtaş alături de PSD la această devastare a ţării pe care PSD şi-a propus-o în această guvernare", a punctat Raluca Turcan.



Senatorii jurişti au aprobat miercuri cu cinci voturi 'pentru' şi trei 'împotrivă', un amendament la proiectul legii pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate prin care erau graţiate persoanele condamnate pentru luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă. De asemenea, erau graţiate fapte săvârşite de membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia, sau fapte săvârşite de funcţionari străini sau în legătură cu aceştia. Acest amendament a fost propus de senatorii Traian Băsescu (PMP) şi Liviu Brăiloiu (PSD).



Joi, senatorii jurişti au revenit asupra votului, la solicitarea senatorului PNL Daniel Fenechiu, acesta invocând declaraţiile liderilor PSD care au spus că nu susţin graţierea faptelor de corupţie, şi au decis excluderea de la graţiere a celor şase fapte de corupţie. Propunerea a trecut cu cinci voturi 'pentru' (PNL, USR şi UDMR) şi patru abţineri (PSD şi ALDE). AGERPRES