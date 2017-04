Raluca Turcan: PNL a fost praf la alegerile parlamentare

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat sâmbătă, la Deva, că rezultatul slab în alegerile parlamentare de anul trecut a fost cauzat de faptul că partidul nu a avut nicio direcţie şi că a suferit de lipsa dialogului între membri, ea recomandându-le participanţilor la conferinţa judeţeană de alegeri a PNL Hunedoara ca, pe viitor, să fie mai prezenţi în viaţa organizaţiei şi să se concentreze pe acele soluţii care pot transforma formaţiunea într-o alternativă la PSD.



"Realitatea este, dragii mei colegi, că PNL la alegerile parlamentare a fost praf. Mai aveam puţin şi rămâneam cu praful de pe tobă. N-am avut direcţie, n-am avut fermitate, n-am avut consecvenţă, am cam fost în bătaia vântului şi multe decizii se luau în funcţie de cei care sunau ultimii şi încercau să o influenţeze. Şi, din nefericire, dragii mei prieteni, nu ne-am lecuit peste tot", a spus Turcan.



Ea a adăugat că rezultatul slab al PNL la alegerile parlamentare a mai fost cauzat de "o cruntă lipsă de dialog" între membrii partidului şi de "o ruptură" între centru şi membrii de partid din organizaţiile din teritoriu.



"Am ajuns la acest rezultat dintr-o cruntă lipsă de dialog între noi, dintr-o lipsă de solidaritate şi de respect între noi, dintr-o ruptură între centru şi baza partidului, dintre decizia politică şi membrii simpli de partid şi mai ales dintr-o ruptură între ceea ce au urmărit unii penelişti şi ceea ce aşteptau oamenii de la PNL. Ne place sau nu ne place, aceasta este crunta realitate şi e un diagnostic pe care am obligaţia să-l pun, pentru că acesta este PNL pe care l-am preluat în calitate de preşedinte interimar şi pe care trebuie să-l conduc la nişte alegeri interne şi transparente", a afirmat Raluca Turcan.



Potrivit acesteia, PNL se poate constitui ca alternativă la PSD, în condiţiile în care 55% dintre cei care au mers la vot au ales o variantă diferită de cea propusă de social-democraţi. Ea le-a transmis liberalilor prezenţi la conferinţa judeţeană de alegeri a filialei PNL Hunedoara că "ar trebui ca toţi oamenii buni să fie valorizaţi, atraşi în decizie" şi consultaţi cu privire la direcţia partidului.



Preşedintele interimar al PNL a adăugat că "trebuie deschisă uşa partidului" şi este necesară concentrarea pe soluţii reale, aşteptate de electorat, în paralel cu participarea primarilor la decizia politică.



"Sunt segmente electorale întregi care se pot regăsi în PNL. Mediul de afaceri trebuie să fie segmentul care să se simtă cel mai sprijinit de PNL, pentru că este cel mai lovit în momentul de faţă de guvernarea PSD, pentru că toate cheltuielile populiste şi demagogice pe care le propun se răsfrâng asupra mediului de afaceri care nu mai are nicio motivare să producă mai mult şi să nu facă concedieri. (...) De asemenea, profesorii, medicii, oamenii de cultură sunt cei care trebuie să vadă în PNL cel mai aprig militant pentru calitate, integritate şi profesionalism în aceste domenii. Şi, nu în ultimul rând, primarii, preşedinţii de consilii judeţene, consilierii locali şi judeţeni trebuie să simtă în PNL forţa care îi apără împotriva abuzurilor şi alocării discreţionare de fonduri", a completat Raluca Turcan.



La conferinţa judeţeană de alegeri a PNL Hunedoara sunt prezenţi peste 600 de delegaţi, aceştia urmând să aleagă preşedintele, prim-vicepreşedinţii şi vicepreşedinţii filialei judeţene, precum şi membrii Biroului Politic Judeţean. AGERPRES