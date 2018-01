Raluca Turcan: PSD-ALDE ar avea nevoie de 20 de ani de guvernare ca să realizeze ce au promis pentru patru ani

Prim-vicepreşedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a precizat că "PSD-ALDE ar avea nevoie de 20 de ani de guvernare ca să realizeze ce au promis pentru patru ani", punctând că în ultimii ani au avut loc cele mai mari scumpiri de preţuri.



"Dacă ar avea o minimă coerenţă, PSD-ALDE ar avea nevoie de 20 de ani guvernare ca să realizeze ce au promis pentru patru ani. Realitatea este că PSD-ALDE i-a abandonat pe români din prima zi a preluării mandatului. Dovada o aveţi aici - în cele 226 de pagini din 'Cartea Neagră a Guvernării PSD: 2017 - Un an pierdut pentru România - PSD dăunează grav românilor'. PSD-ALDE s-au angajat să ducă la îndeplinire 724 de măsuri şi au realizat doar 33, adică sub 5% în primul an de guvernare", a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, Raluca Turcan.



Turcan a reamintit că liberalii vor vota împotriva Guvernului Dăncilă şi cere şi celorlalţi parlamentari să facă la fel. PNL reproşează celor din PSD-ALDE că au mai puţine investiţii în toate domeniile importante.



"Au abandonat toate marile proiecte de infrastructură - zero autostrăzi şi drumuri naţionale construite, zero căi ferate, poduri, porturi şi aeroporturi; au abandonat total învăţământul şi sănătatea - fonduri mai puţine alocate pentru şcoli şi spitale, iar medicii şi dascălii au fost păcăliţi, în cel puţin 4 rânduri, că vor avea salarii decente; nu au demarat proiecte noi din fonduri europene - în anul 2017 au decontat doar cca. 2% din fondurile structurale, însă în contul proiectelor vechi, nefinalizate în exerciţiul financiar trecut", a spus Raluca Turcan.



Prim-vicepreşedintele liberal a mai susţinut că PSD-ALDE că a adus cele mai mari scumpiri din ultimii cinci ani, ceea ce înseamnă un nivel de trai mai scăzut.



"I-au abandonat pe cei 5 milioane de români care trăiesc sub pragul de sărăciei; au adus cele mai mari scumpiri de preţuri din ultimii 5 ani prin măsuri economice contradictorii şi contraperformante - Codul Fiscal a fost modificat de 261 ori într-un singur an de zile. Cu o astfel de predictibilitate economică este de mirare că nu au fugit toţi investitorii din ţară; au crescut ratele românilor la bănci prin incompetenţa guvernelor sale. Astfel, ROBOR a crescut de la 0,8%, cât era în momentul preluării guvernării, şi la peste 2%; au promis creşteri de salarii şi pensii, însă au crescut inechităţile sociale", a adăugat Raluca Turcan. AGERPRES