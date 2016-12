Răspunsul lui Liviu Dragnea la refuzul lui Iohannis de a o accepta pe Sevil Shaidehh

Liviu Dragnea a făcut o declarație de presă legată de refuzul lui Klaus Iohannis de o a accepta pe Sevil Shaidehh pentru funcția de premier.

Șeful PSD a declarat că a urmărit cu stupefacție răspunsul lui Iohannis. Dragnea a spus că a analizat și el resorturile care ar fi putut sta în spatele acestei decizii. Părerea sa este că președintele statului vrea să declanșeze o criză politică.

Dragnea a mai spus că a sperat că Iohannis și oamenii cu care se consultă nu mai vor astfel de jocuri politice oculte și că nu vrea să respecte votul din 11 decembrie. Totodată, șeful PSD a mai spus că el crede pe Iohannis îl deranjează programul propus și că nu își dorește ca românii să trăiască mai bine.

Liviu Dragnea a mai spus că s-a consultat cu Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin iar decizia o va lua mâine sau poimâine. Dacă în urma acestei analize vor ajunge la concluzia este bine pentru țară să il suspende pe președinte o vor face fără să ezite și la constituirea unei comisii care să analizeze dacă gestul lui Iohannis este constituțional.

"M-am consultat cu colegii, mâine - cel mai târziu poimâine, o să trebuiască să luăm o decizie şi, parafrazându-l pe cel care a vorbit la ora 12,00, vreau să cumpănesc foarte bine, dar nu între un interes personal sau de grup, ci între ceea ce este bine sau rău pentru România. Nu are rost să ne ascundem după degete. Am primit o avalanşă de mesaje de la oameni care cer cu fermitate suspendarea preşedintelui. Nu este o decizie uşoară. Dacă, în urma acestei analize, vom ajunge la concluzia că pentru ţară e bine să îl suspendăm pe preşedinte, nu o să am nicio ezitare", a afirmat Dragnea, într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.

Călin Popescu Tăriceanu a spus că ei, coaliția PDS-ALDE; nu își doresc o criză iar gestul președintelui a fost unul de exces de putere sau orgoliu.

El a afirmat că "lipsa oricărei motivaţii întăreşte bănuiala că preşedintele se angajează într-o luptă de putere".



Tăriceanu a susţinut că la întrevederea pe care a avut-o la Cotroceni după anunţarea rezultatelor alegerilor, preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis că va face tot ce îi stă în putere pentru a nu numi un premier PSD.

Întrebat dacă a fost sunat de Klaus Iohannis, Dragnea a spus că nu, nici pe el și nici pe Sevil Shaidehh.

Liviu Dragnea a spus că oferta otrăvită a lui Iohannis de a mai face o propunere va putea foarte bine să fie și aceea refuzată. Iresponsibilității lui Iohannis coaliția vrea să răspundă cu responsabilitate. Acesta a mai adăugat că Iohannis ar fi declarat că nu va accepta un guvern PSD în pofida votului din 11 decembrie.

Șeful PSD nu își reproșează propunerea de premier pe care a făcut-o și nici programul de guvernare propus. Serviciile nu au dat nicio informare conform căreia Sevil Shaidehh nu ar fi compatibilă cu funcția de premier.

Șeful PSD a răspuns unei întrebări despre curtea constituțională că aceasta a decis că un președinte nu are dreptul de a refuza o propunere de premier.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că nu acceptă propunerea PSD - ALDE ca Sevil Shhaideh să fie prim-ministru şi a cerut acestei coaliţii să facă o nouă nominalizare.



"Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politice, PSD şi ALDE, care au ţin să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru funcţia de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni.



El a solicitat coaliţiei PSD - ALDE să facă o altă propunere de prim-ministru.

Știre în curs de actualizare.