REACŢIA lui Traian Băsescu după ce Ioana Băsescu şi Elena Udrea au fost trimise în judecată

Senatorul PMP Traian Băsescu nu a dorit să comenteze miercuri faptul că fiica sa, Ioana Băsescu, și Elena Udrea au fost trimise în judecată în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009, spunând că ele au fost puse sub învinuire demult, potrivit Romania TV.

"Nu știu. Încă nu am ce să comentez. Au fost puse sub învinuire demult. Asta e!", a afirmat Băsescu, la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre faptul că Ioana Băsescu și Elena Udrea au fost trimise în judecată în dosarul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009.

Întrebat dacă există motive pentru trimiterea în judecată a celor două, Traian Băsescu a spus: "Vom vedea".