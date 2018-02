Reacția lui Victor Ponta după dezvăluirile explozive de la Antena 3 despre cum se fabricau dosarele la DNA

Mihai Gâdea a prezentat, duminică, în emisiunea "Sinteza Zilei" o înregistrare în care se fac dezvăluiri șocante despre modul în care mai mulți procurori au ajuns să fie promovați și cum au falsificat probe în cazul mai multor oameni politici.

Victor Ponta a reacționat, luni dimineață, după dezvăluirile explozive de la Antena 3. "În luna Februarie 2015 am fost in vizita oficiala in SUA - am fost primit cu garda de onoare la Pentagon si am fost in biroul Directorului CIA sa vorbim despre rolul Romaniei in Parteneriatul Strategic si despre “statul de drept” din Romania - intre timp vad ca la DNA Ploiesti mi se fabricau probe false, se instigau martori mincinosi si se pregatea perchezitionarea mamei si surorii mele ca si arestarea cumnatului meu!

Deoarece nu am demisionat imediat dupa inscenarea de la Ploiesti s-a trecut la planul al doilea pentru schimbarea Guvernului- procurorul Uncheselu a inventat la Bucuresti un alt dosar pentru pretinse fapte din 2007-2008 ( eram deja in 2015) falsificand documente si santajand martorii din dosar sa minta ceva despre mine!

Cel care are dreptul legal sa actioneze - adica Ministrul Justitiei - sunt sigur ca nu va face nimic ( nu il lasa seful lui Liviu Dragnea care isi continua “blatul” cu Sistemul sperand ca el scapa)! Si Parlamentul dominat de Dragnea se va multumi sa dea din gura si atat!

Nici de la Procurorul General Augustin Lazar nu am nicio asteptare - a ajuns in functie prin inscenarea unui dosar predecesorului sau Tiberiu Nitu!

Sper doar ca CSM sa faca ceva pentru onoarea si prestigiul miilor de magistrati corecti care nu au nicio legatura cu aceste abuzuri ingrozitoare / si am incredere ca judecatorii vor face dreptate ( insa dupa ani de umilinte si pierderi ireparabile)!", a scris Victor Ponta, pe Facebook. Antena 3