Reacție ACIDĂ a lui Victor Ponta la adresa premierului Tudose: „Ce a spus azi despre pensii este TOTAL NEADEVARAT si extrem de periculos! Cand e singur vad ca e lucid si calculat...”

Victor Ponta critică, într-o postare pe Facebook, declaraţiile premierului Mihai Tudose cu privire la randamentul Pilonului ll de pensii. Fostul premier avertizează că măsurile populiste şi socialiste ale Guvernului vor împinge România pe drumul Greciei şi Venezuelei, punând în pericol pensiile celor care au acum sub 45 de ani.

”Imi pare rau pentru Mihai Tudose dar chiar ceea ce a spus azi despre pensii este TOTAL NEADEVARAT si extrem de periculos! Cand e singur vad ca e lucid si calculat - cand il are pe Liviu Dragnea langa el se molipseste de populism latino-american, de ignoranta si neseriozitate!

Poate pierd simpatizanti sau voturi - dar macar va spun adevarul si la un moment dat asta va conta”, scrie Ponta pe Facebook.

Fostul premier spune că Pilonul l de pensii administrat de stat nu are un randament "de 10 ori mai mare" decat Pilonul ll administrat privat, aşa cum a susţinut Mihai Tudose.

”Sa explic pe intelesul tuturor :

1. Statul NU este un mai bun administrator in economie decat privatul!!! Aceasta discutie s-a incheiat in 1989 cand economia privata a Vestului a castigat definitiv batalia cu economia de stat a URSS si a tarilor foste comuniste !

Formula "statul administreaza mai bine" a fost pusa in practica in ultimii ani doar in Venezuela de catre Hugo Chavez cand a preluat Compania nationale de petrol - si a dus la pierderi gigantice si la un dezastru economic si social fara precedent!

Statul in economie reglementeaza, supravegheaza, sprijina , stimuleaza sau tempereaza si ia taxe si impozite - dar de administrat nu o poate face decat in situatii extreme si pe perioade strict limitate de timp!

Folosind banii obtinuti din taxele si impozitele platite in special de firmele private ( salariile bugetarilor si contributiile acestora sunt de fapt tot bani veniti de la privat pe care Guvernul ii foloseste) Statul administreaza mai bine sau mai rau serviciile publice de aparare, justitie, administratie publica, infrastructura, protectie sociala - dar si cea mai mare parte din sanatate sau educatie ( in acestea din urma donenii insa initiativele private fiind de multe ori mai eficiente)!

Sa spui in 2017 intr-o tara membra UE cu economie de piata ca "statul administreaza mai bine" este ceva populist - se bazeaza pe inselarea oamenilor si atatarea unor sentimente negative! Dar este extrem de neadevarat si periculos!

Daca ar fi asa haideti sa nationalizam si sa dam "Statului" sa administreze toate companiile private, fabrici, banci, firme IT, restaurante, cinematografe, etc! Sigur ca ar fi popular - dar toti stim ca in cativa ani murim de foame!

2. Pilonul 1 de pensii administrat de stat NU ARE un randament "de 10 ori mai mare" decat Pilonul 2 administrat privat - asta este ori o minciuna ori o prostie ori ambele!

Pilonul 1 are un deficit anual de 15 miliarde de lei ( diferenta dintre cat se incaseaza din contributiile salariatilor si cat se plateste catre pensionari / suma este completata de la Bugetul de Stat - deci din alte taxe si impozite)!

Nici nu se poate face vorbire de "randament" la Pilonul 1 - tot ce se incaseaza se plateste mai departe , plus 15 miliarde completare! La Pilonul 2 unde toti cotizantii sunt sub 45 de ani nu incaseaza inca nimeni nimic - ca nu au varsta de pensie! Banii lor se aduna si sunt investiti ( cea mai mare parte tot in titluri de stat ale Guvernului Romaniei ) ca sa fie acolo cand vor ajunge primii beneficiari peste 20 de ani. Sa compari randamentul la Pilonul 1 cu 2 este o aberatie! Dacă premierul Tudose vrea “randament” la Pilonul I de pensii, atunci trebuie să taie pensiile publice cu 35%

3. Modificarea contributiei la Pilonul 2 nu va face "pensiile mai mari" - ci le va face mai nesigure pentru cei tineri sub 45 ani . Nimeni nu stie daca la momentul iesirii la pensie Statul de atunci ( prin 2036 ) o sa aiba bani sa imi dea ce am cotizat sau imi spune ca nu sunt si cu asta basta!

La Pilonul 1 toti banii pe care ii platim azi se cheltuie azi ( din contributia mea se plateste pensia de acum) - pensionarul de maine spera sa exista un angajat care sa plateasca contributia din care isi ia el pensia - si tot asa toti depindem de cei care vin din urma ! La Pilonul 2 banii platiti efectiv de mine exista si nu ii cheltuie nimeni - administratorul privat ii investeste ca sa le obtina dobanda si profit care sa imi garanteze ca la momentul platii vor fi banii plus cel putin inflatia.

Guvernul practic ia din banii tuturor celor care au sub 45 de ani ( si care cotizeaza si la Pilonul 1 si la Pilonul 2 ) ca sa plateasca pensiile de azi pentru care nu mai are bani. Pot sa inteleg asta daca imi spui corect si in fata care e problema. Sa ma minta mereu Dragnea ca nu face ( ceea ce la el e semnul clar ca va face) este solutia cea mai proasta - neincredere, instabilitatea si impredictibilitate.

Concluzie - ne indreptam cu pasi mari pe drumul luat de Grecia in anii 2000 si de Venezuela in 2010! Iar PSD care a fost si in Guvernarea "Nastase" si in Guvernarea "Ponta" un model eficient de masuri economice liberale si masuri sociale moderne impune acum sub influenta lui Dragnea politici socialiste si populiste desuete care duc direct la dezastru si suferinta tocmai pentru cei care ne voteaza in mod traditional!”, a mai scris Victor Ponta.