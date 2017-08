Remanierea de toamnă se joacă la malul mării 

După o pauză de aproape trei săptămâni, liderii PSD și ALDE se vor întâlni, joi, într-o „mini-ședință” a coaliției de guvernare, iar vineri va avea loc, la Constanţa, Comitetul Executiv Național al PSD. În cele două ședințe programate spre sfârșitul săptămânii se vor discuta teme sensibile pentru Guvernul Tudose și se vor pune pe tapet proiectele pentru sesiunea parlamentară din toamnă.

Liviu Dragnea a informat, ieri , că în preambulul CEx-ului PSD de vineri se va desfășura și o „mini-ședință” a coaliției de guvernare. Toto­dată, liderul PSD a precizat că l-a invitat și pe președintele ALDE, Călin Popescu Tări­ceanu, la Comitetul Executiv Național al PSD, care va avea loc vineri, la Constanța. Cel mai probabil, discuțiile vor viza rectificarea bugetară care va avea loc în luna septem­brie, dar și soarta ministerelor considerate neperformante. Premierul Mihai Tudose a declarat, recent, că nu exclude posibilitatea unor schimbări în echipa guvernamentală, însă a evitat să avanseze data unei eventuale remanieri. „Nici eu, nici colegii mei nu suntem pe vecie aici. Nu am amintiri cu ieşire la pensie din Guvern. Sunt funcţii temporare, unde trebuie să ne facem toţi datoria cât putem de bine”, a afirmat Tudose. De asemenea, în cadrul „mini-ședinței” de joi ar putea fi discutate și nemulțumirile celor de la ALDE în ceea ce privește modul î n c a r e P S D ia deciziile în cadrul coaliției de guvernare. Oamenii lui Călin Popescu Tăriceanu au fost luați prin surprindere de creșterea accizei la carburanți anunțată de social-demo­crați, măsură care ar fi creat noi tensiuni între cele două partide aflate la putere. Un alt subiect pe ordinea de zi va fi pachetul de legi privind reforma Justiţiei, care trebuie finalizat de ministrul Tudorel Toader până pe 1 septembrie. Premierul Mihai Tudose a confirmat, zilele trecute, că pachetul care vizează Justiţia va cuprinde şi o modificare de lege privind răspunderea magistraţilor, nefiind exclus ca procurorii să fie scoşi din cate­goria magistraţilor şi asimilaţi cu avocatul statului.

Descindere la sediul Guvernului

După ce a fost plecat în vacanță și nu a participat la ultima ședință a coaliției de guvernare, Liviu Dragnea „a descins” ieri la sediul Guver­nului, unde a discutat mai bine de cinci ore cu premierul Mihai Tudose şi vicepremi­erul Sevil Shhaideh, despre problemele la zi ale guver­nării. La discuţii a asistat şi vicepremierul Marcel Ciolacu. „Am discutat despre prioritățile legislative pentru această toamnă, despre CEx, despre stadiul implementării programului de guvernare. Au început să îl depășească, ceea ce îmi dă de gândit. Am vorbit despre dezvoltarea economică. Am și mâncat împreună. Am discutat și despre bugetul pe 2018, sper să intre în Parla­ment așa cum e la lege, în noiembrie”, a spus Dragnea, la finalul vizitei efectuate la sediul Executivului. Prezența șefului PSD la Palatul Victoria a venit în contextul în care premierul a decis să trimită Corpul de control la TAROM și la Compania Nați­onală de Investiții, societate care funcționează sub autori­tatea ministrului Dezvoltării, Sevil Shhaideh.