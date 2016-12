Revelion 2017. Ce mesaj a transmis Victor Ponta românilor

Victor Ponta a transmis un mesaj cu urări de Anul Nou. Fostul premier are un mesaj ce poate fi catalogat ciudat pentru că vorbește despre dezamăgirile anului ce trece. Ponta le mulțumește celor care i-au fost alături ”la greu” și consideră că 2016 a fost ”un an cu destule necazuri si nedreptati pentru mine si familia mea”.

”Va urez tuturor un An Nou Fericit - 2017 sa va aduca sanatate, liniste si bucurie ; iar relele lui 2016 sa se stearga cat mai repede!

Vreau sa le multumesc in mod special celor multi ( prieteni, cunoscuti si necunoscuti) care mi-au fost alaturi "la greu - nu la bine" in acest an 2016/ un an cu destule necazuri si nedreptati pentru mine si familia mea , dar care s-a incheiat cu bine/ sunt sigur ca in 2017 Dumnezeu ne va da mai multa liniste si bucurii!

La multi ani!”, e mesajul lui Ponta.