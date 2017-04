Robert Turcescu îl atacă dur pe Traian Băsescu

A început războiul intern în PMP. Deputatul Robert Turcescu a postat pe pagina sa de Facebook un comentariu în care se arată deranjat de poziția luată de Traian Băsescu, în legătură cu amendamentele propuse de fostul președinte la proiectul Legii grațierii.

Turcescu îi readuce aminte lui Traian Băsescu o declaraţie făcută de acesta în 2016: „Am obligaţia că în numele democraţiei, împreună cu toate resursele politice ale micuţului PMP, să asigur o opoziţie fermă, fără compromisuri, fără jumătăţi de măsură. Asta este democraţia. Până la urmă, acesta pare să fi fost destinul meu în politică: opoziţia fără compromisuri la PSD”.

„În ceea ce mă priveşte, când am devenit deputat PMP aşa am înţeles să-mi asum mandatul pentru următorii patru ani: am fost, sunt şi voi rămâne un opozant ferm al politicilor pesediste. Orice compromis cu Dragnea & co. este inacceptabil şi va duce la disoluţia Partidului Mişcarea Populară”, comentează apoi Robert Turcescu.

PMP, mai spune el, „este un proiect viabil, necesar democraţiei româneşti, dar numai în condiţiile în care declaraţia preşedintelui Băsescu din decembrie 2016 va rămîne în permanentă actualitate. Asta este democraţia, adevărată democraţie: sistemul în care, adeseori, e mult mai necesară o bună Opoziţie, fără compromisuri, fără jumătăţi de măsură!”, a încheiat Robert Turcescu.

Sursa: Antena 3