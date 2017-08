Scandal în USR. Reacție DURĂ a lui Nicușor Dan după referendumul intern

Fostul președinte al USR, Nicușor Dan, atacă dur referendumul intern al formațiunii în urma căruia, partidul a decis să se poziționeze împotriva modificării Constituției în sensul definirii familiei ca fiind uniunea dintre bărbat și femeie.

"Dacă la un moment dat partidul reconsideră şi spune că pe această chestiune nu are o poziţie unitară, atunci da, revin în partid. În acest moment sunt în afara USR. Nu ma intorc intr-un partid care se pozitioneaza altfel decat am vorbit in campania electorala (...) Mă voi întoarce în USR atunci cand convingerile mele sunt aceleasi cu ale partidului. Evetual această decizie ( de poziţionare pe tema familiei tradiţionale -n.r) poate să fie luată la un Congres. Nu ştiu dacă Congresul poate întoarce o decizie de partid, este o decizie internă a conducerii USR, eu nu mai sunt membru USR. Rămân în Parlamentul României şi evident că voi colabora cu oricine, probabil că voi colabora ca parlamentar afiliat. A fost un referendum cu un scor strâns, ceea ce dovedeşte încă o dată că discuţia asta nu trebuia să aibă loc acum. Este o divizare şi în ceea ce priveşte membrii USR, cât şi în ceea ce priveşte publicul pe care USR îl are. Eu vreau să mulţumesc celor care au militat pentru ca patidul să-şi păstreze poziţia din campania electorală şi să îi asigur că rămân în politică”, a declarat luni, Nicușor Dan.