Se încinge lupta pentru putere în interiorul PSD 

DIANA OROS

Conflictul iscat între Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu pe tema remanierii guverna­mentale ascunde, în culise, primele mişcări de trupe în lupta pentru putere din PSD. Raportul de forţe din interio­rul partidului poate fi dezechilibrat oricând de o eventuală condamnare a liderului social-democrat în dosarul de abuz în serviciu de la Instanţa supremă, caz în care tabăra coagulată în jurul premierului ar fi pregătită să preia controlul în PSD.

Coincidenţă sau nu, actele de „disidenţă” ale premierului Sorin Grindeanu s-au accentuat după ce Curtea Constituţională a decis să nu se atingă de legea care le interzice condamnaţilor să facă parte din Guvern. Scăpat de iminenţa debarcării, Grin­deanu şi-a permis să dea undă verde punctului de vedere al Ministerului Justiţiei în dosarul de abuz în serviciu Bomboni­ca-Dragnea, Executivul cerând Curţii să respingă ca inadmisi­bilă excepţia ridicată de fosta soţie a liderului PSD. Tensiunile dintre Dragnea şi Grindeanu au escaladat ulterior din cauza remanierii guvernamentale pe care şeful PSD a planificat-o peste capul premierului. Dragnea şi-a propus pentru jumătatea lunii iunie o „ajus­tare” de amploare a Cabinetului, pe motiv că unii dintre miniştri nu ţin pasul cu programul de guvernare, iar „viteza” de croa­zieră ar trebui mărită. Grin­deanu, în schimb, se opune din răsputeri unei noi remanieri, a doua în decurs de şase luni, pe motiv că o astfel de operaţiune i-ar şubrezi şi mai mult credibi­litatea. În culise, Dragnea ar fi pregătit inclusiv soluţia de avarie în caz că Grindeanu îşi va întări disidenţa. Mai mulţi miniştri apropiaţi de şeful PSD ar fi pregătiţi să-şi depună mandatele pentru a trânti Guvernul Grin­deanu. În această ecuaţie, Dragnea are şi sprijinul lui C.P. Tăriceanu, miniştrii ALDE urmând să demisioneze şi ei dacă va fi nevoie. Scenariul trântirii propriului Guvern l-ar ajuta pe liderul PSD să elimine din faşă orice intenţie de preamărire a premierului şi să-şi conserve autoritatea în partid. Un nou cabinet şi o nouă coaliţie guver­namentală, în care să fie cooptat peste vară şi UDMR, ar tranşa definitiv războiul pentru putere din PSD. Oficial, Dragnea a evitat să îl atace direct pe premier, preferând ca atacurile sub centură să le lanseze prin oamenii săi cei mai apropiaţi. În acest moment, alături de şeful PSD sunt liderii din sudul ţării (camarila Adrian Ţuţuianu, Nicolae Bădălău, Marian Neacşu), primarul Capitalei Gabriela Firea şi miniştrii despre care se ştie că execută întocmai ordi­nele pe linie de partid (Sevil Shhaideh, Carmen Dan, Ana Birchall, Olguţa Vasilescu).



Ponta îl sprijină pe Grindeanu

La rândul său, premierul Sorin Grindeanu se bazează sigur pe sprijinul fostului premier Victor Ponta, cel care a şi recunoscut că l-a sfătuit pe actualul şef al Executivului şi care se află în conflict deschis cu Liviu Dragnea. „Schimbarea Guvernului Grindeanu este urgenţa noastră în acestă vară? Este ceea ce îşi doresc cei care au votat în decembrie 2016 pentru PSD? Sau membrii PSD? Sau parlamentarii care susţin majoritatea guvernamentală? Eu am votat în decembrie cu PSD, sunt (încă) membru al partidului şi ca deputat am votat mereu pentru susţinerea proiectelor acestui Guvern - să înţeleg că până acum am greșit?”, a reac­ţionat Ponta. Ajutorul fostului premier s-ar putea concretiza la nivel parlamentar prin interme­diul ProRomânia, partidul lansat recent de Daniel Constantin. Alături de Grin­deanu se vor poziţiona, în funcţie de oportunitate, şi „neutrii” care aşteaptă tăcuţi evoluţia eveni­mentelor, dar şi oamenii maziliţi de Liviu Dragnea (de exemplu Şerban Nicolae). Deocamdată, gruparea care începe să se coaguleze în jurul lui Grindeanu aşteaptă însă deznodământul procesului de abuz în serviciu în care Dragnea este judecat la ÎCCJ. O nouă condamnare a şefului PSD ar crea practic un vid de putere la vârful parti­dului, facţiunea pro-Grindeanu având cale liberă în lupta pentru acapararea butoanelor.