Şeful PSD: România nu îşi mai poate permite să meargă cu jumătăţi de măsură în agricultură

România nu îşi mai poate permite să meargă cu jumătăţi de măsură în agricultură şi dacă vorbim despre schimbările climatice ne interesează să dezvoltăm în doi ani de zile un sistem complet de stimulare a precipitaţiilor şi de combaterea grindinei pe tot teritoriul ţării, a declarat vineri, la Focşani, preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



"Programul antigrindină a fost gândit în programul de guvernare să ajungă la 850.000 de hectare până la sfârşitul anului, dar România nu îşi mai poate permite să meargă cu jumătăţi de măsură în agricultură, în toate segmentele de producţie din agricultură. Dacă vorbim de schimbările climatice ne interesează să dezvoltăm un sistem complet de stimulare a precipitaţiilor şi de combaterea grindinei pe tot teritoriul ţării. Este foarte bun sistemul pentru pomicultură şi viticultură, dar nu putem lăsa la voia destinului culturile agricole din sud, din Bărăgan, din câmpia de vest şi din Moldova. Am vorbit cu domnul ministru (Petre Daea, ministrul Agriculturii n.r.) şi vom upgrada programul iniţial în aşa fel încât în maximum doi ani de zile să avem toată ţara acoperită. Efectul va fi benefic nu doar pentru agricultură şi fermieri ci şi pentru industria din România, pentru că au dispărut capacităţi şi care acum o să revină la viaţă şi vor asigura tot ceea ce este necesar, de la racheta, cutii, instalaţii, aruncătoare de rachete (...)", a spus Liviu Dragnea.



În timpul prezentării făcute de reprezentanţii Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor la centrul de comandă Moldova 2 din Focşani, Dragnea a precizat că despre aceste program de combatere a grindinei a vorbit cu ministrul Daea încă din 2016, după alegerile locale, adăugând cu umor presei că "apropo, şi eu am o vie de la tata şi programul l-am făcut pentru acea vie, ca să ştiţi".



"Noi avem o altă abordare şi aşa cum este firesc, celui care munceşte mai mult i se dă şi mai mult. Vă anunţ domnule ministru că obiectivul s-a schimbat, cel din campania electorală, în sensul că obiectivul va fi acoperirea întregii suprafeţe a ţării până în 2020. Nu putem să lăsam culturile agricole şi să acoperim doar pomicultura şi viticultura. Să vă îngrijiţi să faceţi cele necesare din punct de vedere logistic, administrativ şi financiar, să prindem în bugetul anului viitor cele necesare, iar în 2020 să venim cu toată suprafaţa agricolă acoperită", a subliniat Dragnea.



Nu în ultimul rând, şeful PSD i-a cerut ministrului Agriculturii să ducă până la capăt acest program şi să dezvolte şi sistemul de stimulare a precipitaţiilor, "să faceţi un pachet integrat".



"(...) Vreau să duceţi până la capăt şi sistemul de stimulare a precipitaţiilor, să faceţi un pachet integrat. Eu m-am bucurat când am auzit care este suprafaţa protejată în R.Moldova, circa 1,6 milioane hectare. Poate părea pentru noi un obiectiv prea mare, dar eu cred că putem depăşi acest obiectiv şi faptul că ani de zile autorităţile româneşti nu au dat importanţa maximă acestui tip de acţiune arată de fapt o parte din cauzele care au făcut ca agricultura să se afle în situaţia în care se găseşte cu sute de mii de tone de importuri de legume, fructe sau carne, cu un pământ foarte bogat şi un sistem de irigaţii, care numai irigaţii nu produce pentru că apa nu mai ajunge pe canal. Vreau să vă felicit pentru ceea ce aţi făcut până acum şi să ştiţi că aveţi tot sprijinul din partea majorităţii guvernamentale pentru că este un obiectiv de securitate naţională şi să îl trataţi ca atare. Vă sugerez să aveţi şi o colaborare foarte strânsă cu autorităţile locale.(...)", a mai spus Dragnea.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi alţi oficiali au fost prezenţi vineri, Focşani, la Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2. Ei au vizitat centru de comandă şi au participat la lansarea unor rachete antigrindină într-un punct de lansare. www.agerpres.ro