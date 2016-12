UPDATE - Senat: Comisia pentru buget recomandă plenului respingerea reexaminării propunerii de eliminare a 102 taxe

Foto: Oana Pavelescu

UPDATE: Senatul a respins marţi cererea de reexaminare înaintată de preşedintele Klaus Iohannis Parlamentului cu privire la propunerea de lege prin care sunt eliminate 102 taxe, adoptând iniţiativa în forma transmisă spre promulgare.

Comisia pentru buget din Senat a votat, marţi, un raport de respingere a cererii de reexaminare şi de admitere a propunerii legislative de eliminare a 102 taxe în forma transmisă spre promulgare.



Din cei opt senatori prezenţi la şedinţă, şapte au votat pentru respingerea cererii de reexaminare, în timp ce liberalul Florin Cîţu, vicepreşedintele Comisiei, a votat pentru admiterea solicitării preşedintelui Klaus Iohannis.



"Noi (PSD - n.r.) nu putem să acceptăm (cererea de reexaminare - n.r.), noi am discutat această lege în mandatul trecut şi am căzut de acord cu eliminarea şi am indicat atunci şi sursele de finanţare. Mă rog, probleme şi discuţii sunt pe taxa radio-tv. Poziţia noastră este foarte clară - de respingere a cererii de reexaminare şi de admitere a legii în forma trimisă la promulgare", a declarat preşedintele Comisiei pentru buget, social-democratul Viorel Arcaş.



Liberalul Florin Cîţu şi-a motivat votul împotriva raportului de respingere spunând că, în ceea ce priveşte taxa radio-tv, "nu este transparent modul în care o să se facă această finanţare şi nici costul".



"Din partea noastră, a PNL, a fost votată legea şi reducerea de taxe nu a putut decât să ne bucure. Există însă acest semn de întrebare cu privire la taxa radio, pentru că nu este cu adevărat o eliminare de taxe, ci este doar un transfer de la plata persoanei individuale către buget. În acest moment în care încă nu avem bugetul, (...) credem că este periculos (să aprobăm eliminarea taxei - n.r.) fără să ne uităm exact care este sursa de finanţare. Eu zic că este un argument clar să ne uităm la această taxă şi să o reexaminăm. Dacă am fi putut cumva să le rupem, să treacă cele 101 taxe şi să rămână în discuţie doar această taxă radio ar fi fost fantastic. Din păcate, noi ne pronunţăm asupra cererii de reexaminare. Eu o să fiu pentru reexaminarea acestei legi", a precizat Cîţu.



La Comisia pentru buget din Senat, dintre liberali a fost prezent doar Florin Cîţu. Alături de senatorii PSD, au votat pentru întocmirea unui raport de respingere a cererii de reexaminare şi senatorii Nicoleta Ramona Dinu (USR) şi Tanczos Barna (UDMR).



Comisia pentru cultură a Senatului a formulat un aviz negativ cu privire la cererea de reexaminare înaintată de preşedinte Parlamentului. AGERPRES