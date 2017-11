Senatorul USR Mihai Goţiu a depus o plângere penală "pentru ameninţări cu moartea"

Vicepreşedintele Senatului, reprezentantul USR, Mihai Goţiu, a depus, vineri, la Secţia 5 de poliţie din Cluj-Napoca, o plângere penală, susţinând că ar fi primit ameninţări cu moartea, pe reţelele de socializare.



"Am depus plângere penală pentru ameninţări cu moartea. Am primit o ameninţare în urmă cu o săptămână, înainte de protestele de la Cluj, pe Facebook, de la un profil cu numele Stanciu Aurel, dar bănuiesc că este un profil fals, cu o poză cu un cuţit însângerat şi cu mesaje că o să vină şi o să-mi înfigă cuţitul pe la spate când nu sunt atent", a declarat Mihai Goţiu, la ieşirea din secţia de poliţie.



El a spus că acelaşi tip de mesaj l-au primit şi alte personae.



"Am înţeles că ameninţări au primit şi alţi oameni care voiau să participe la proteste şi, căutând, de pe acelaşi profil am văzut că, în acest an, au primat asemenea ameninţări şi ar fi fost vizat şi fostul şef de la BCCO Alba, Traian Berbeceanu. Aştept ca instituţiile statului să-şi facă datoria, să-l găsească pe cel care a postat aceste mesaje sau pe cel care se află în spatele acestor mesaje", a subliniat Mihai Goţiu.



Senatorul USR a mai spus că asemenea ameninţări nu sunt permise într-un stat de drept.



"Temerea cea mai mare e cea indusă mamei mele, prietenilor, cunoscuţilor care au putut să vadă aceste mesaje şi pentru orice cetăţean român care primeşte asemenea ameninţări. Consider că este important ca ele să înceteze, pentru că cei care stau în spatele unor astfel de ameninţări trebuie să înţeleagă că nu suntem într-un stat cocotier, al discreţionismului, arbitrariului, în care exercitarea unor drepturi cetăţeneşti legitime, cum e libertatea de exprimare, chiar şi în stradă se lasă cu asemenea ameninţări", a menţionat vicepreşedintele Senatului.



În mesajul respectiv, postat pe un site de socializare, autorul l-a numit "securist" pe senatorul USR şi a scris că îl va ucide "cu sânge rece", solicitându-i "să nu se mai bage în seamă", "să nu manipuleze" şi "să nu mai scoată în stradă" lumea. AGERPRES