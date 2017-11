Şerban Nicolae anunţă că îi va invita la audieri în Comisia parlamentară SIPA pe jurnaliştii Tapalagă, Andronic şi Mirel Curea

Senatorul PSD Şerban Nicolae a anunţat miercuri că îi va invita săptămâna viitoare pe jurnaliştii Dan Andronic, Mirel Curea şi Dan Tapalagă pentru a fi audiaţi în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă privind arhiva SIPA.



"Pentru săptămâna viitoare, nu am stabilit încă un program, o dată şi o oră. Probabil că vor fi invitaţi în faţa comisiei trei ziarişti. Mă gândesc la Dan Andronic, la Mirel Curea şi Dan Tapalagă. Sunt oameni care cunosc fenomenul, care au scris despre SIPA şi despre această arhivă şi care ar putea să ne dea o altă bază de anchetare în ceea ce priveşte persoanele cu funcţii publice care şi-au desfăşurat activitatea în această Direcţie, pentru că, altminteri, am constatat că foştii miniştri, foştii şefi din aparatul administrativ au o oarecare reţinere ca nu cumva să se înţeleagă că ar fi avut un interes deosebit sau ar fi avut vreo implicare în această chestiune. Ziariştii sunt ceva mai liberi din punctul ăsta de vedere, pentru că au făcut investigaţii din exterior, în numele dreptului la informare, şi pot să vină cu informaţii mult mai bine informate", a declarat Şerban Nicolae, după ce a vizitat arhiva SIPA la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.



Senatorul Mihai Goţiu a spus că nu este de acord cu audierea jurnaliştilor în Parlament, deoarece comisia ar putea valida informaţii despre arhiva SIPA care nu sunt verificate.



"Eu nu sunt de acord cu decizia de a invita jurnalişti la comisie. Ca fost jurnalist, ştiu că atunci când am o informaţie, fac tot ce este posibil să o verific şi să o fac publică. Aşadar, jurnaliştii care au informaţii legate de arhiva SIPA, care sunt verificate, trebuie să le facă publice sau le-au făcut deja publice. Nu vreau ca această comisie să vină şi să valideze sau să pună în circulaţie informaţii neverificate. Degeaba zice Şerban Nicolae că le va atrage atenţia sau că le va solicita să specifice dacă informaţiile sunt verificate sau nu. Ca fost jurnalist, ştiu că în momentul în care o informaţie este făcută publică ea capătă o anumită notorietate şi devine plauzibilă sau nu. Practic, prin această comisie s-ar ajunge la situaţia în care informaţii care nu sunt verificate vor fi puse în circulaţie publică şi vor fi validate", a explicat Goţiu. AGERPRES