Sorin Grindeanu: Îmi doresc să rămân în continuare membru PSD

Fostul premier Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri, că îşi doreşte să rămână în continuare membru PSD, precizând însă că a discutat, în ultimele două luni, foarte mult şi cu Victor Ponta.



Întrebat la Antena 3 dacă Victor Ponta l-a invitat să facă parte din platforma politică pe care o pregăteşte, Sorin Grindeanu a declarat: "Am discutat (...), în ultimele două luni, foarte mult cu Victor Ponta şi nu doar cu Victor Ponta. Eu am ales calea de a contesta (decizia privind excluderea din PSD - n.r.) şi îmi doresc să rămân în continuare membru PSD. Asta e opţiunea mea în acest moment. O să vedem".



Chestionat ce va face dacă îi va fi respinsă contestaţia, Grindeanu a precizat: "O să vedem, nu vreau să merg pe politica drobului de sare".



Sorin Grindeanu a vorbit şi despre sprijinul colegilor săi din PSD Timiş. "Acea contestaţie (...) a fost semnată de toţi cei 55 de primari din Timiş, de toţi parlamentarii din Timiş, cei şase, şi de cei 16 consilieri judeţeni, în dorinţa de a fi rezolvată şi (...) ca susţinere pentru mine", a precizat el.



Întrebat dacă PSD Timiş ar putea să se rupă de partid, Grindeanu a spus: "Nu, în niciun caz, şi nici nu-i încurajez să facă acest lucru, nu cred că e o chestiune normală. (...) În Timiş, (...) în 2016, a fost pentru prima oară când s-au câştigat şi alegerile locale şi alegerile generale de către PSD, dar nu le-a câştigat Sorin Grindeanu, (...) le-am câştigat într-o echipă. (...) Şi când lucrezi în echipă, cam aşa se şi acţionează, dar echipă în cadrul PSD-ului, ca să fiu foarte clar".



Fostul premier a precizat că nu a mai vorbit cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, dar este în continuare prieten cu membri ai partidului.



"Dincolo de chestiunile politice, am foarte mulţi prieteni care sunt în continuare şi în funcţii de conducere, şi la Guvern, şi la partid", a afirmat Grindeanu.