Sorin Grindeanu le răspunde protestatarilor care îi cer DEMISIA

Premierul Sorin Grindeanu a spus, în emisiunea ''Punctul de întâlnire'' de la Antena 3, care au fost motivele pentru care a decis să retragă ordonanţa de modificare a Codurilor Penale.

''Am analizat în toate aceste zile argumentele pro-ordonanţă, care au fost foarte multe, argumente care majoritatea dintre ele se susţin în continuare, şi ce a spus şi cealaltă parte, fie că vorbim de adversari politici, de instituţii sau, foarte important în aceste zile, de reacţia pe care am văzut că a stârnit această ordonanţă. Am zis să facem primul pas către detensionarea acestei situaţii şi l-am făcut'', a spus Sorin Grindeanu.

Premierul a explicat ce a vrut să spună când a afirmat că ministul Justiţiei, Florin Iordache ''îşi asumă răspunderea pentru ordonanţa care a fost abrogată''.