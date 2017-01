Sorin Grindeanu: Proiectul de buget este finalizat dar mai are nevoie de avizul CSAT

Sorin Grindeanu a declarat la începutul ședinței de guvern că proiectul bugetului pe 2017 este finalizat și are toate avizele inlcusiv de la Consiliul Fiscal.

S-a discutat cu ordonatorii de credite iar unii au primit bugete reduse dar acest lucru nu pune în pericol funcționarea acestora.

Proiectul de buget mai are nevoie de un singur aviz, cel al CSAT.

"Am avut o discuție astăzi cu domnul președinte, am sperat la un parcurs, așa cum a fost parcursul anul trecut. Anul trecut, la 9 decembrie, s-a adoptat proiectul legii bugetului, s-a trimis la Parlament și în 10 decembrie a fost CSAT pentru aviz. Am sperat. Vă anunț că ședința CSAT va fi marți, la ora 12:30, înțeleg că a fost un anunț public, drept urmare, am informat conducerile celor două camere ale Parlamentului că imediat după CSAT vom avea o ședință de Guvern pentru aprobarea legii. Aceasta este desfășurarea pe care o vom avea zilele următoare. Așa că toate celelalte puncte de pe ordinea de zi rămân valabile. Iar proiectul de buget va fi discutat marți, după ședința CSAT. Și imediat, pentru că ne dorim cu toții, cred, să avem un buget pentru România cât mai rapid adoptat de Parlament", a explicat Sorin Grindeanu.

Știre în curs de actualizare.