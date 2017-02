Surse: Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, va ataca OUG privind modificarea Codului Penal la Curtea Constituțională

Victor Ciorbea, titularul postului Avocatul Poporului, va ataca vineri la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Penal, au declarat pentru Hotnews.ro surse apropiate situatiei.

Reamintim ca Ciorbea declarase initial ca nu are temei legal sa atace ordonanta, motivand ca actul legislativ nu a intrat in vigoare. La o zi distanta, Ciorbea a avut o intalnire la sediul institutiei cu presedintele Iohannis, iar dupa intalnire si-a nuantat pozitia, anuntand ca va analiza optiunile.

Ciorbea isi motivase refuzul spunand ca nu poate sesiza CCR decat dupa ce intra Ordonanta in vigoare, adica peste 10 zile de la adoptare. In realitate, exista un precedent in 2013. Pe 9 octombrie 2013, Avocatul Poporului a atacat OUG 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, in conditiile in care aceasta intra in vigoare pe 25 octombrie.