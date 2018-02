Tabere asimetrice în disputa MJ vs DNA. Toader, singur cu susţinătorii lui Kovesi

Controversa privind revocarea din funcţie a procurorului-şef al DNA a scos la iveală un paradox. Codruţa Kovesi nu duce lipsă de susţinători, atât în stradă, cât şi în mediul politic, însă singura figură notabilă care i-a cerut revocarea este ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. În pofida nemulţumirilor pe care DNA le-a creat în mediul politic, niciunul dintre liderii coaliţiei nu a solicitat explicit revocarea lui Kovesi înainte de anunţul lui Toader şi nici nu i-au luat acestuia apărarea. Situaţia este cumva explicabilă prin faptul că PSD-ALDE nu vor să dea impresia că vor să intervină în justiţie, însă strategia este inutilă din moment ce susţinătorii lui Kovesi invocă „penalii” din partidele de guvernământ.

Susţinerea arătată la nivel politic pentru propunerea de revocare făcută de către Tudorel Toader s-a rezumat la afirmaţii precum cea a lui Codrin Ştefănescu, secretar general adjunct al PSD: „Tudorele, fă ceva!”. Însă la scurtă vreme după ce Ştefănescu i-a cerut lui Toader ori să o revoce pe Kovesi, ori să demisioneze, acesta a primit un perdaf cu public de la şeful său de partid. „Codrin Ştefănescu vorbeşte cam mult şi cam rău pentru poziţia pe care o are în partid”, afirma Liviu Dragnea pe 14 februarie. Mai mult, când Dragnea a fost întrebat dacă se impune îndepărtarea lui Kovesi de la şefia DNA, acesta a spus: „Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare să plece când îi vine sorocul”. În consecinţă, nu este surprinzător că lunea trecută, Ştefănescu a revenit spunând că nici el, nici vreun alt lider de la PSD nu a cerut demiterea şefei DNA. După anunţul de joi al lui Toader, social-democraţii nu au exprimat public nici sprijin, nici dezvuare faţă de decizia ministrului. De asemenea, un critic fervent al lui Kovesi în ultimii ani, Călin Popescu-Tăriceanu a evitat în ultima vreme să ceară demiterea acesteia, lucru de care nu s-a ferit cu aproape un an în urmă când CCR a decis că este neconstituţională ancheta procurorilor în cazul adoptării OUG 13. De data aceasta, Tăriceanu a pasat responsabilitatea deciziei tot pe seama lui Toader şi nu a comentat-o după ce aceasta a fost anunţată public. Lipsa de hotărâre a politicienilor de la putere nu le-a scăpat celor din opoziţie. „Liviu lucrează la discursul prin care anunţă bomba secolului în România: nu are nicio legătură şi mai ales nu este de acord cu schimbarea din funcţie a procurorului-şef al DNA. Problema noastră este că va ţine acest discurs de 1 Aprilie”, a comentat, ironic, senatorul liberal Florin Cîţu. Inconsecventă pare şi poziţia PMP-ului lui Traian Băsescu. Fostul preşedinte nu a obosit să tot spună de la sfârşitul mandatului de şef al statului câte abuzuri ar fi comis Codruţa Kovesi, însă partidul său s-a alăturat fără să pregete corului celor care l-au atacat pe Toader pentru propunerea de revocare. „Ministrul Justiţiei a făcut ce i-au cerut Tăriceanu şi Dragnea. Tudorel Toader, Dragnea şi Tăriceanu ştiau de la început care este finalul, şi anume că preşedintele va refuza revocarea”, a comentat, vineri, pentru News.ro, preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. Declaraţia arată că liderii PSD şi ALDE nici nu au reuşit să-i grupeze alături de ei pe adversarii lui Kovesi şi nici nu au reuşit să înlăture impresia că ar sta în spatele cererii de revocare a ei. Susţinătorii politici ai lui Kovesi nu au avut nicio ezitare să lovească în tandemul Dragnea-Tăriceanu pentru decizia lui Toader. „Am văzut cu toţii cine este Tudorel de fapt. Avocatul penalilor, instrumentul unei puteri politice efemere, fără scrupule”, a spus Ludovic Orban, preşedintele PNL.

Moţiunea simplă anunţată de către USR împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, va pune partidele din arcul guvernamental în poziţia de a trebui să se pronunţe explicit în favoarea deciziei luate de ministru.

Trimis la luptă fără muniţie

Reţinerea liderilor puterii de a se exprima public pe marginea subiectului revocării este explicată şi prin faptul că în ceea ce priveşte numirea sau revocarea procurorilor-şefi preşedintele Iohannis are cuvântul decisiv. PSD şi ALDE nici măcar nu au încercat la modul serios să-i ia şefului statului din pârghiile prin care poate decide ce se întâmplă cu şefii Ministerului Public. Chiar şi în forma nouă a legilor Justiţiei, care urmează să fie rediscutate în Parlament, nu s-a modificat prevederea care stipula că propunerile pentru numirea şefilor de Parchete sau revocarea lor le face ministrul Justiţiei, dar decizia îi aparţine preşedintelui. În noua formă a legilor Justiţiei a fost doar limitat dreptul preşedintelui de a refuza propunerile CSM pentru conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fără impact însă în speţa lui Kovesi. În aceste condiţii, PSD şi ALDE ştiu că revocarea nu este obligatorie pentru Iohannis.

Liviu Dragnea a evitat în mai multe rânduri să se pronunţe dacă se impune sau nu revocarea Codruţei Kovesi